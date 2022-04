Don Matteo 13: Stasera la Quinta Puntata della Fiction con l'arrivo di Raoul Bova

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa succederà nella Quinta Puntata di Don Matteo, in onda Stasera 28 aprile 2022, su Rai1. Dopo il rapimento di Don Matteo a Spoleto arriva un nuovo sacerdote, Don Massimo. Chi è costui? Cosa è successo al nostro amato parroco? Cecchini tenterà di scoprirlo mentre Anna cercherà di riconquistare Marco.

Nuovo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera va in onda la Quinta Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, a partire dalle 21.25 su Rai1. Tante le novità di questa nuova stagione come l’arrivo di Valentina, la figlia del Capitano Anceschi – ormai Colonnello – e di Federico, un giovane problematico ma pronto a tutto pur di occuparsi del suo fratellino Clementino. Ad aiutarlo ci sarà Greta, una ragazza con la testa sulle spalle ma da un passato doloroso. Ma una novità su tutte caratterizza la tredicesima stagione della Fiction: l’arrivo di Don Massino, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Terence Hill. E sarà proprio in questo episodio che faremo la conoscenza del nuovo parroco di Spoleto, dopo il misterioso “rapimento” di Don Matteo. Cosa gli sarà successo? Perché ha lasciato la città senza avvertire nessuno? Scopriamo qualcosa in più su quello che succederà oggi, in prima serata.





Don Matteo 13, ecco cosa è successo nella Quarta Puntata

La quarta puntata di Don Matteo, in onda giovedì scorso – 21 aprile 2022 – ha riservato grandi colpi di scena. Abbiamo fatto la conoscenza di Franco, il fratellastro di Marco, con cui il PM non ha mai avuto buoni rapporti. Tra i due è stata sin da subito guerra aperta e l’accusa di omicidio, pendente su Franco, ha finito per peggiorare la situazione. Marco è stato infatti accusato dal fratellino, di favoreggiamento ed è stato sospeso dal caso, rischiando addirittura la carriera. Anna, preoccupata per lui, ha fatto di tutto per proteggerlo, fino addirittura a confessare al Colonnello Valente – suo mentore ed ex istruttore a Spoleto per qualche giorno – di aver aiutato lei Sergio. Con la sua confessione, il Capitano Olivieri rischia ora di non poter avere l’agognata promozione e di rimanere per sempre in città. Anna è parsa però serena della sua scelta e sembra che abbia finalmente capito anche lei, di provare per Marco qualcosa di più di una semplice amicizia. Peccato però che il suo ex stia approfondendo la sua conoscenza con Valentina, con cui sembra andare molto d’accordo. Federico ha preso sul serio il suo impegno con la scuola e con Greta ma un equivoco – dopo aver ascoltato una parte di una chiamata di Don Matteo – lo ha portato a commettere un errore, che ora potrebbe impedirgli di avere in affido Clementino. Greta, stanca dei suoi atteggiamenti, ha deciso di prendere le distanze. Cecchini ha invece dovuto sudare sette camicie per salvare la sua relazione con Elisa. Il Maresciallo è però riuscito a far trionfare l’amore ma presto dovrà affrontare uno dei suoi incubi peggiori: la perdita di Don Matteo. Alla fine della puntata abbiamo infatti visto due loschi e misteriosi figuri, caricare il parroco in una macchina e portarlo via. Cosa sarà successo e perché, per tutto l’episodio, Don Matteo è sembrato tormentato e più pensieroso del solito? Cosa ha nascosto a tutti i suoi amici?

Don Matteo 13, le Anticipazioni della Quinta Puntata in onda Stasera su Rai1

Nella quinta puntata di Don Matteo 13, intitolata L’amico Ritrovato – a Spoleto c’è grande fermento. Don Matteo è scomparso. Nessuna ha alcuna notizia del parroco, che sembra essersi misteriosamente volatizzato. È un vero trauma per il Maresciallo Cecchini che non solo ha perso un amico ma è costretto a vedere – dietro all’altare – un altro prete celebrare la messa: Don Massimo. Il sacerdote si presenta alla comunità riferendo di essere il nuovo parroco di Spoleto, in sostituzione di Don Matteo, ma senza dare ulteriori spiegazioni né al Maresciallo né a Natalina, che non riescono proprio a spiegarsi cosa sia successo e perché non siano stati avvisati. Intanto Marco sembra avvicinarsi sempre più a Valentina. Il PM deve infatti aiutare l’Anceschi a risolvere un problema, scatenando però la gelosia di Anna, che finalmente pare essersi accorta dei sentimenti che prova ancora per Nardi.

La Quinta Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.