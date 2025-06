DOC: la Terza Puntata va in onda Stasera su Rai1. Per la dottoressa Larsen è tempo di ricominciare davvero

Anticipazioni TV

Stasera va in onda la terza puntata di DOC, la serie TV remake di Doc - Nelle Tue Mani. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi, in arrivo su Rai1.

Questa sera, martedì 3 giugno 2025, non perdete la terza puntata di DOC. L’appuntamento è per le ore 21.30 su Rai1 e oggi vedremo la dottoressa Amy Larsen continuare a cercare di riconquistare un posto in ospedale ma soprattutto nella vita di sua figlia, che ha scoperto aver messo da parte dopo la morte di Danny. Riuscirà a ritagliarsi di nuovo il suo spazio ma soprattutto a riconquistare la sua memoria e a capire che qualcuno, molto vicino a lei, le sta remando contro? Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi cinque e sei ma prima vediamo un piccolo riassunto di quanto accaduto nelle puntate precedenti.

DOC: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Amy Larsen, il primario del Westside Hospital ha dimenticato gli ultimi otto anni della sua vita a causa di un incidente stradale di cui è stata protagonista nella prima puntata di DOC. Amy non ricorda di aver divorziato, di aver perso suo figlio Danny, di aver allontanato sua figlia e di essersi buttata sul lavoro, diventando una persona e un medico cinico, senza alcun tatto. In ospedale tutti la odiano e il suo vecchio amico, Richard, le nasconde un caso di malasanità di cui lui è colpevole e che non vuole, in nessun caso, che lei ricordi. Michael, il suo ex marito, cerca di starle vicino nonostante sia ancora molto arrabbiato con lei per come si è concluso il loro matrimonio. Nonostante questo, è certo del suo valore come medico e riesce, con uno stratagemma, a farla riammettere in reparto, come semplice specializzanda, nella speranza che non combini guai ma anche che, tornando a lavoro, la sua memoria migliori.

Nel secondo episodio di DOC, Amy ha ripreso a lavorare e ha mostrato di avere ancora quell’intuito e quelle conoscenze che l’hanno resa uno dei migliori primari della struttura. Amy ha dovuto però affrontare l’ira di Michael, che si è rifiutato sino all’ultimo di raccontarle cosa sia successo tra loro dopo la morte di Danny e che solo alla fine è riuscito a confessarle che il loro matrimonio si è sfasciato perché lei lo ha incolpato di non aver fatto il possibile per salvare il loro bambino. La dottoressa ha anche scoperto di aver allontanato Kate e di aver sottovalutato quanto la ragazzina avesse bisogno di sua madre; le due sono finalmente riuscite ad avere un dialogo sano dopo anni di lontananza. Amy continua però a ignorare la sua relazione con Jake, che si è fatto da parte e che si limita a starle vicino come collega e che l’ha aiutata a riuscire a entrare nella sua mail, fornendole la password che lei stessa gli aveva rivelato, spiegandoli il motivo della sua scelta. Amy non sa neanche che Richard sta cercando di infangare un suo errore e sta tentando di fare di tutto affinché lei non rammenti le sue ultime ricerche sul caso di una loro paziente, morta all’improvviso, e di cui lui è colpevole.

DOC: Ecco cosa vedremo nelle puntate in onda Stasera 3 giugno 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di DOC in onda oggi, 3 giugno 2025, su Rai1. Ecco le trame degli episodi cinque e sei:

Nel quinto episodio intitolato Lui non è un peso, Amy segue Sonya nella gestione di un caso complicato e delicato. Un giovane di nome Leo è gravemente malato ma non vuole accettare la donazione di midollo da parte di suo fratello minore. Il ragazzo non può sopportare l’idea che il suo fratellino debba sopportare i gravi effetti collaterali che la sua donazione avrebbe. La loro madre insiste però che questo si faccia affinché Leo non muoia ed è disposta a “sacrificare” il sue secondo figlio perché questo non capiti.

Nel sesto episodio intitolato Ancora una volta con sentimento, dopo il loro confronto e le scuse da parte di sua madre, Katie vuole concedere una seconda chance a Amy e le chiede di andare a vivere con lei. Intanto in ospedale, l’equipe di Richard si occupa di un caso molto raro. Al Westside Hospital arriva una ragazza, Chloe, affetta da una rara malattia, ovvero da un’insensibilità congenita al dolore, che non le permette di capire quali sono i sintomi del suo male, nonostante le sue condizioni siano critiche.

