DOC: parte stasera su Rai1 il remake americano della Fiction con Luca Argentero. Ecco le anticipazioni della prima puntata

Arriva stasera DOC, il remake americano di Doc - Nelle tue mani. Vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata composta da due episodi, in onda in prima serata su Rai1.

Da stasera, martedì 20 maggio 2025, arriva DOC, il remake americano della fortunata Fiction italiana con Luca Argentero e Matilde Gioli, dal titolo completo di Doc – Nelle tue mani. La serie TV nostrana, prodotta da Lux Vide ha appassionato gli Stati Uniti, che hanno quindi deciso di produrne una propria, affidando all’attrice Molly Parker il compito di interpretare il ruolo della dottoressa Amy Larsen, ispirata al personaggio di Argentero ovvero il dottor Andre Fanti.

La serie che comincerà oggi, intitolata semplicemente DOC, ci farà compagnia nella prima serata di Rai1, precisamente alle ore 21.30. Ma vediamo insieme qualche informazione in più su questo nuovo appuntamento e scopriamo le anticipazioni dei due episodi in onda questa sera.

DOC: ecco la trama della nuova serie TV in onda da stasera su Rai1

DOC arriva stasera, 20 maggio 2025, in prima serata su Rai1. La serie TV americana, come abbiamo detto, è ispirata alla nostra Fiction Doc – Nelle tue mani e sia la trama che i personaggi ricalcano quelli interpretati, tra gli altri, da Argentero e dalla Gioli. Gli appuntamenti saranno in totale 5 e nelle serate – fissate al martedì – andranno in onda 2 episodi, per un totale quindi di 10 episodi.

Sono tanti gli spunti presi dal nostro Doc – Nelle tue mani ma per non fare un semplice copia e incolla e per rendere il prodotto un vero e proprio remake, il personaggio interpretato da Molly Parker, ovvero la dottoressa Amy Larsen, non finisce in coma a causa di una sparatoria – provocata dal padre di un paziente come successo con il dottor Fanti – ma per un incidente stradale, causato dalla distrazione della Larsen (con il cellulare) al volante. Anche gli anni dimenticati sono diversi. Il dottor Andrea Fanti non ha ricordo di cosa sia successo nella sua vita negli ultimi 12 anni mentre per Amy sono “solo” 8. Ad accomunare i due c’è la fine del matrimonio e una figlia ormai diventata adulta, che nel Doc che comincia oggi, ha compiuto 17 anni e vive ancora a casa, accudita da suo padre, ex marito della professionista.

Amy si sveglia con la memoria a otto anni prima e con una consapevolezza diversa ma soprattutto si trova ad affrontare i cambiamenti che provoca la sua amnesia. Deve però fare i conti anche con i suoi colleghi, che non hanno simpatia per lei e che mentre non era cosciente, non hanno per nulla sofferto per la sua assenza. Per lei tutto è da rifare o forse da aggiustare… e non sarà facile.

DOC Anticipazioni prima puntata: ecco la trama dei due episodi in onda oggi su Rai1

DOC comincia questa sera su Rai1 e ci farà compagnia per i prossimi 4 martedì (salvo cambiamenti di palinsesti) sempre in prima serata. Ogni puntata sarà composta da due episodi, per un totale, come abbiamo detto, di 10 episodi. Scopriamo insieme le trame e le anticipazioni degli appuntamenti di oggi:

Nel primo episodio intitolato Se non ci riesci al primo tentativo, la dottoressa Amy Larsens è una stimata professionista, primario al Westside Hospital. Amy è un genio della medicina ma una donna dall’atteggiamento arrogante e supponente, tanto da non essere simpatica a nessuno dei suoi colleghi. Mentre torna a casa in macchina dopo una giornata di lavoro intensa, la dottoressa non resiste alla tentazione di controllare il suo cellulare e, complice questa distrazione e la stanchezza, finisce per avere un terribile incidente, che le causa un grave trauma cranico. Portata d’urgenza in ospedale e sottoposta a una delicata operazione, Amy si sveglia ma si rende conto di aver perso la memoria; non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Nel secondo episodio intitolato Dai, riprovaci, Amy spera che i ricordi tornino ma mentre la ferita si rimargina velocemente, la dottoressa non riesce a ricordare i suoi problemi famigliari. Non rammenta la fine del suo matrimonio – avvenuto a seguito della morte di suo figlio – e si rende conto che sua figlia, la sua bambina, ora ha 17 anni. Tutto le crolla addosso e lei ha solo un appiglio: la sua carriera, di cui ricorda quasi tutto. La dottoressa vorrebbe tornare a lavoro ma il Consiglio, dubbioso e spaventato, la tiene lontana dal suo reparto.

