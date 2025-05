DOC: la Seconda Puntata del remake americano va in onda questa sera su Rai1. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Questa sera non perdete la seconda puntata della serie TV DOC, remake americano di Doc - Nelle tue mani, arrivato lo scorso martedì con i primi due episodi. Scopriamo insieme cosa succederà in quelli in onda oggi, in prima serata su Rai1.

Torna stasera, martedì 27 maggio 2025, l’appuntamento con DOC, remake di Doc – Nelle tue mani. La fiction americana che ricalca la serie TV interpretata da Luca Argentero e Matilde Gioli, ci ha portato a conoscere il personaggio di Amy Larsen, una dottoressa affetta da amnesia retrograda esattamente come Andrea Fanti.

Dopo l’esordio della settimana scorsa, oggi in prima serata su Rai1 arrivano due nuovi episodi che ci racconteranno di come la Larsen cercherà di riprendersi la sua vita, distrutta ben prima dell’incidente che le ha fatto perdere la memoria. Riuscirà a riconquistare quell’umanità che ha perso dopo il luttuoso evento che ha distrutto tutta la sua famiglia? Scopriamo insieme le anticipazioni della seconda puntata ma prima ecco un piccolo riassunto di quanto avvenuto nella prima.

DOC: ecco cosa è successo nella prima puntata della Serie TV

DOC è il remake americano di Doc – Nelle tue mani arrivato lo scorso martedì 20 maggio 2025, su Rai1. Molly Parker interpreta Amy Larsen, primario di Medicina Interna affetto da amnesia dopo essere stato vittima di un incidente. Le vicende della Larsen ricalcano per buona parte quelle di Andrea Fanti, protagonista della serie italiana che presto ritornerà su Rai1 con la terza stagione. Ma torniamo al DOC attualmente in onda.

Nella prima puntata di DOC trasmessa lo scorso martedì, Amy si è risvegliata in ospedale dopo aver avuto un incidente stradale, causato da una sua distrazione, e con un trauma cranico che le ha fatto perdere i ricordi degli ultimi 8 anni della sua vita. Il risultato è che non si ricorda di aver perso suo figlio, di aver divorziato e di aver concentrato la sua attenzione sul lavoro, allontanandosi da sua figlia, ora un’adolescente arrabbiata e non disposta ad ascoltarla. Amy ha anche cancellato la sua relazione con Jake, un suo collega, e la scoperta che il suo vecchio amico Richard ha giocato molto sporco e ha sbagliato completamente una diagnosi, causando la morte di una paziente. Ma soprattutto non ricorda di aver perso completamente la sua umanità e di essere diventata una persona cinica e un dottore privo di empatia.

Per questo in ospedale tutti la odiano e non riescono a essere tristi per quanto le è successo. Le uniche persone che le stanno vicine sono Jake, Gina e Michael, il suo ex marito, che ha avuto il coraggio di dirle che tra loro è tutto finito e che si è risposato ma che non le ha ancora detto di essere in procinto di diventare di nuovo padre. Intanto Richard è diventato il nuovo primario e ha messo i bastoni tra le ruote a Amy, che vuole ritornare a lavorare al più presto, ricordando perfettamente le sue abilità. E alla fine dei primi due episodi, la Larsen riesce a farsi reintegrare nello staff del Westside Hospital di Minneapolis, grazie all’intervento di Michael, direttore sanitario della struttura. Ma le sfide che dovrà affrontare sono ancora molto pesanti.

DOC, Seconda Puntata del 27 maggio 2025: ecco cosa succederà negli episodi in onda stasera su Rai1

DOC torna oggi, martedì 27 maggio 2025, con due nuovi episodi che compongono la seconda puntata della serie TV remake americano di Doc – Nelle Tue Mani. Amy tornerà in servizio ma saranno tante le sfide a cui dovrà fare fronte. Vediamo insieme le anticipazioni:

Nel primo episodio dal titolo Il Primo Giorno, Amy ritorna a lavoro grazie a Michael che ha convinto il Consiglio di Amministrazione a riammetterla fingendo di avere paura che la Larsen potesse denunciare l’ospedale per licenziamento ingiusto. La dottoressa può tornare in reparto ma Richard, diventato primario al suo posto, raccomanda a tutto lo staff di non lasciarsi influenzare da lei e dalla sua innegabile bravura, rimasta la stessa anche dopo l’incidente. Jake e Sonya, messe da parte le loro divergenze, si ritrovano a seguire un caso di un anziano signore che decide di farsi operare solo per amore della moglie.

Nel secondo episodio, intitolato Un Piccolo Passo, Amy non riesce a ricordare il giorno della morte di Danny e vorrebbe sapere cosa è successo. Michael, il suo ex marito, si rifiuta di dirglielo e di rivivere quel terribile momento. Amy non si perde d’animo ed è decisa più che mai a ricordare ma anche a recuperare il suo rapporto con Amy, con cui riesce ad avere un dialogo dopo tanto tempo. La dottoressa si trova impegnata anche a gestire insieme a Jake, il caso di una donna che presenta un inizio di Alzheimer. I due medici scoprono il motivo per cui la loro paziente è affetta da una demenza così precoce.

Il remake americano DOC va in onda in prima serata su Rai1