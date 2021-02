Daydreamer Anticipazioni 24 febbraio 2021: Leyla separa Can e Sanem…

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Daydreamer del 24 febbraio 2021, in onda su Canale5. Mentre Emre cerca di riavvicinare Can e Sanem, Leyla nutrirà molti dubbi sulle intenzioni del fotografo e cercherà di allontanare i due innamorati.

Vediamo le Anticipazioni delle Trame per la Puntata di Daydreamer del24 febbraio 2021, in onda alle 16.40 su Canale5. Can e Sanem sono costretti a vivere a stretto contatto da quando Aziz Divit ha avuto un grave malore, chiedendo ospitalità nella casa di campagna della Aydin. Il padre dei fratelli Divit sta fingendo, aiutato da Remide, per riavvicinare la coppia e permettere a suo figlio di ritrovare la sua felicità. Sanem è furiosa per il comportamento distaccato del suo ex fidanzato, mentre Can è in difficoltà perché non riesce a parlare in modo pacifico con la Aydin. Quando Emre e Leyla ricevono la telefonata dei rispettivi fratello e sorella, l’unica soluzione sarà correre a casa di Sanem. I due coniugi, tuttavia, hanno idee ben diverse sulla delicata situazione.

Sanem e Can ai ferri corti nella Puntata di Daydreamer del 24 febbraio 2021

Da quando Can è tornato in città, Sanem teme di avere un nuovo crollo. La Aydin prova un forte senso di rabbia per essere stata abbandonata, senza neppure uno straccio di spiegazione, mentre il Divit si sente in colpa ma allo stesso tempo è furioso con la sua ex promessa sposa, che ha creduto alle bugie di Yigit e ha permesso all’editore di diventare una persona centrale nella sua nuova vita. Aziz ha teso una trappola alla coppia, costringendola a trascorrere del tempo a stretto contatto. Can cerca di parlare con Sanem ma trova davanti a sé un muro ed è ad un passo dall’arrendersi nuovamente.

Anticipazioni Daydreamer: Emre e Leyla corrono ai ripari

Emre è consapevole che la fuga di Can è stata dettata dalla vergogna e dal rimorso di aver ridotto Yigit in fin di vita. Il minore dei fratelli Divit, dopo essersi confrontato con il padre Aziz, cerca un modo per persuadere Can a lottare per il suo amore. Leyla, invece, odia profondamente Can per aver ridotto sua sorella ad un fantasma di sé stessa. La maggiore delle Aydin non può accettare che il fotografo sia ripiombato nella vita della sorella, certa che Sanem avrà un nuovo crollo psicologico. Mentre Leyla e Emre si trovano ad una cena con una coppia di amici, Sanem e Can chiamano per un consulto e ai due coniugi non resta che correre ai ripari, presentandosi a casa della scrittrice.

Daydreamer Anticipazioni: Leyla contro Can

Giunti a casa di Sanem, Emre parla a lungo con il fratello maggiore. Il fotografo è furioso per la reazione distaccata della sua ex fidanzata e non sa come trovare il giusto approccio, per non aggravare ulteriormente la sua delicata situazione. Leyla, invece, è decisa a separare sua sorella da Can, convinta che questo riavvicinamento le causerà nuovo dolore. Così, mentre Emre spinge Can a impegnarsi e a rimanere il più vicino possibile alla Aydin, Leyla consiglia a sua sorella di non cadere nelle grinfie dell’uomo che ha distrutto la sua vita. Sanem seguirà il consiglio della sorella maggiore?

Scopriamo le Trame delle Anticipazioni di Daydreamer dal 22 al 26 febbraio 2021.

Daydreamer va onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.40.