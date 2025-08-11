TGCom24
Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti
Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti

Silvia Farris
5

Dall'access prime time di Rai3 alla prima serata di Rai1 per Samuele Cavallo, il Samuel Piccirillo di Un Posto al Sole. L'attore sarà uno dei concorrenti del programma condotto da Carlo Conti, in partenza a settembre 2025. Ecco tutti i dettagli.

Da Un Posto al Sole a Tale e Quale Show: Samuele Cavallo, alias Samuel, concorrente del programma di Carlo Conti

Con Un Posto al Sole in pausa estiva siamo in attesa di scoprire le prossime trame della Soap e siamo molto curiosi di sapere cosa succederà dopo gli ultimi episodi ricchi di colpi di scena. Nel mentre ci rifacciamo dell’assenza della Soap con qualche notizia sulle anticipazioni ma anche su qualche novità in arrivo per i suoi protagonisti. E siamo molto contenti di sapere che Samuele Cavallo, interprete di Samuel Piccirillo, sarà tra i concorrenti della nuova stagione di Tale e Quale Show.

Un Posto al Sole: Samuele Cavallo tra i concorrenti di Tale e Quale Show

Ci sono notizie che ci scaldano il cuore e ci fanno molto sorridere come quella che vede Samuele Cavallo tra i concorrenti della prossima edizione di Tale e Quale Show. Il programma condotto da Carlo Conti comincerà il 26 settembre prossimo e nel suo cast ci sarà anche il cuoco di Un Posto al Sole, protagonista – in questa stagione – di una rivincita esplosiva su Micaela. Sì perché Samuel è riuscito a voltare pagina e a dimenticare la Cirillo, iniziando a frequentare la spumeggiante Gabriela, che ha acceso la gelosia della gemella di Manuela e ha forse acceso la miccia per far cambiare, finalmente, atteggiamento alla mamma di Jimmy.

Leggi anche Un Posto al Sole: Micaela abbandona la sua corazza (finalmente), Gennaro Gagliotti dovrà temere Antonietta!

Un Posto al Sole: Samuele Cavallo un talento musicale oltre che teatrale

Samuel è un cuoco ed è il migliore amico di Nunzio e le ultime puntate di Un Posto al Sole – prima della pausa estiva della Soap – ci hanno rivelato che il ragazzo ha deciso di partire a Barcellona con il suo amico e con Gabriela e Rossella, insomma una vacanza a quattro, che non è piaciuta a Micaela, che ha scelto di partire a Bali da sola, chissà forse per ritrovare se stessa.

Ma Samuel non è solo un cuoco ma è anche un cantante. Lo abbiamo visto tante volte cantare e suonare il piano de Il Caffè Vulcano sia da solo che davanti ai clienti, perlopiù durante degli eventi particolari – e in giorni di festa – organizzati da lui e Nunzio, con il beneplacito di Silvia. E non si tratta di playback, quella è sempre stata la voce di Samuel o meglio di Samuele Cavallo, il suo interprete, che – come detto – dimostrerà la sua bravura al pubblico della prima serata di Rai.

Samuele non sarà il solo che passerà a Rai1 – niente paura rimarrà comunque protagonista di Un Posto al Sole – ma vedremo anche un altro personaggio arrivare sul primo canale ma nel daytime. Vi abbiamo già anticipato dell’arrivo di Paolo Romano a Il Paradiso delle Signore. L’Eugenio Nicotera di Upas sarà a Milano insieme a tutto il cast della Soap di ritorno l’8 settembre 2025 e interpreterà il dottor Alberto di Meo, amico e collega di Enrico.

Leggi anche Da Un Posto al Sole a Il Paradiso delle Signore: Paolo Romano, alias Eugenio Nicotera new entry del grande magazzino milanese

Con due personaggi di Upas da Rai3 a Rai1 fanno sì che settembre 2025 si preannunci particolarmente scoppiettante!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

