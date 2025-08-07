Un Posto al Sole: Micaela abbandona la sua corazza (finalmente), Gennaro Gagliotti dovrà temere Antonietta!

Anticipazioni TV

Nelle puntate di Un Posto al Sole che stanno andando in onda su Rai3 prima della pausa estiva, Micaela Cirillo sembra finalmente pronta ad abbandonare la sua corazza di donna scontrosa e sarcastica, mentre Gennaro Gagliotti continua la sua scalata al potere, ignorando e bistrattando completamente la moglie Antonietta. Intanto, Gianluca è arrivato a Napoli, ma il pestaggio di cui è stato vittima lo ha portato dritto all'ospedale, dove ha ritrovato Rossella, sua ex, a cui ha chiesto di mantenere il riserbo sul suo arrivo nel capoluogo campano. Vediamo nel dettaglio cosa è successo!

Un Posto al Sole: Micaela è pronta ad abbandonare la sua corazza...o forse no?

Per Micaela è iniziato un periodo di grandi cambiamenti: dopo la parentesi a Torino, dove Manuela e Niko si sono finalmente trovati e dichiarati, la turbolenta gemella Cirillo è tornata a Napoli, ma non sembra più molto sé stessa. O, almeno, non è più la Micaela che il pubblico è abituato a conoscere. Intendiamoci, non si è trasformata in un angelo del focolare, ma anzi mantiene la sua vena sarcastica sempre attiva, eppure, c'è una fragilità nuova dentro di lei. La causa è da ricercare in Samuel, che ha una relazione con Gabriela ed è in procinto di partire per Barcellona con Nunzio e Rossella per una vacanza a quattro. Sebbene Micaela non abbia mai dimostrato reale interesse per Samuel, al punto da sfruttarlo a piacimento, ora che il cuoco ha deciso di voltare pagina per dimenticarla, per la Cirillo è arrivata la consapevolezza che forse quello che provava per Samuel potesse essere qualcosa di più profondo.

E, ovviamente, la reazione di Micaela non è certo stata quella di dichiararsi al suo cuoco, ma piuttosto quella di schierare le sue limitate doti di ballerina per battere Gabriela sul terreno delle danze caraibiche. Per farlo al meglio, Micaela ha deciso di prendere lezioni di danza e il suo maestro è uno dei più talentuosi professionisti in Italia, Simonde Di Pasquale! Quest'ultimo, tuttavia, ha detto alla Cirillo un no secco che l'ha lasciata senza parole! Secondo il maestro di ballo, infatti, Micaela è frustrata e si è rivestita di una corazza che non vuole saperne di abbandonare e in simili condizioni non può davvero entrare in connessione con il suo corpo e la danza. Queste parole hanno sconvolto Micaela più di quanto la ragazza pensasse, tanto da parlarne con Serena. E questa conversazione ci ha fatto pensare che forse Micaela andrà finalmente incontro a un cambiamento che la porterà ad abbandonare del tutto la sua corazza e chissà che anche il viaggio a Bali, prenotato con un last minute e in solitaria, non sia esattamente ciò di cui ha bosogno. Forse, dopo anni in cui il personaggio di Micaela è stato mostrato sempre come quello superficiale e sarcastico, avremo finalmente un maggiore approfondimento e un'evoluzione per la turbolenta Cirillo!

Un Posto al Sole: Gennaro Gagliotti bistratta Antonietta, ma lei ha scoperto la sua tresca!

Gennaro Gagliotti è diventato rapidamente il nuovo villain delle puntate di Un Posto al Sole: spietato e senza alcuna morale, l'imprenditore napoletano si sta impadronendo dei Cantieri Flegrei e sta spadroneggaiando nella vita di Roberto Ferri e Marina Giordano, mettendo in ombra le peggiori malefatte di Ferri con il suo comportamento. A fare i conti della sua arroganza è anche la povera Antonietta, sua moglie. La donna è all'oscuro degli inganni e delle crudeltà sul lavoro che il marito sta compiendo, sebbene sappia in prima persona quanto Gennaro Gagliotti sia violento e privo di scrupoli. Nel frattempo, Marina ha deciso di avvicinarsi ad Antonietta nella speranza di portarla dalla loro parte e usare a suo vantaggio la conoscenza della tresca di Gennaro Gagliotti. In maniera sottile e calcolata, Marina si è guadagnata la fiducia di Antonietta e, quando quest'ultima l'ha chiamata dopo l'ennesima mancanza di rispetto di Gennaro, ha sganciato una notizia che ha lasciato la donna senza parole: Gennaro non solo è violento e senza scrupoli, ma la tradisce!

La scoperta di Antonietta del tradimento di Gennaro potrebbe finalmente sbloccare la situazione: nessuno sembra in grado di trovare un modo per fermare Gagliotti, basti pensare alle indagini di Michele o ai piani di Ferri e Marina, ma forse la persona che in qualche modo gliela farà pagare sarà proprio Antonietta. Dopotutto, la donna è colei che lo conosce meglio di tutti e sa quali sono i suoi punti deboli e spinta dal desiderio di vendetta potrebbe decidere di allearsi con Marina. Speriamo sia così, perché sarebbe interessante vedere in che modo un uomo arrogante come Gagliotti può essere battuto al suo stesso gioco da una donna che ha sempre sottovalutato!

Un Posto al Sole: Gianluca è arrivato a Napoli...portando una ventata di guai!

Il nome Palladini è davvero associato alla parola guai, c'è poco da dire! Questa volta a portarli a Napoli sembra essere Gianluca, figlio maggiore di Alberto Palladini, che è tornato nel capoluogo campano da Siena. Ma il suo arrivo è stato segnato da un importante mistero: Palladini è stato duramente picchiato da qualcuno ed è finito all'Ospedale dove lavora Viola, sua ex, alla quale ha chiesto aiuto. Non è ancora chiaro cosa stia succedendo e certamente scopriremo i dettagli dell'arrivo di Gianluca a Napoli nelle puntate che andranno in onda dopo la pausa estiva. Sicuramente, l'arrivo di Gianluca coinvolgerà anche Alberto, dato che il ragazzo si è recato nei pressi del suo studio prima che le ferite lo costringessero a recarsi in ospedale.

A Rossella, Gianluca ha chiesto di mantenere il riserbo, ma una volta fuori dalla clinica è stato visto da Luca. Il dottore ha provato a chiamarlo, ma il ragazzo è scappato via e dopo una prima telefonata ha finto di essere ancora a Siena. Il suo tormento interiore, tuttavia, lo ha spinto a richiamare il buon dottore e a confidargli che non si era sbagliato: era lui che aveva visto al pronto soccorso! Nonostante sia evidente che Gianluca è nei guai, è commovente notare il grande affetto e la fiducia che mostra nei confronti di Luca De Santis e speriamo che il dottore possa aiutare lui e Alberto, al quale è altrettanto vicino, a ricucire il loro rapporto. Dopotutto, Gianluca è ancora quell'adolescente tormentato di tanti fa e sarebbe anche ora che lui e suo padre risolvessero i loro conflitti.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle ore 20.50.