Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 settembre 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 4 settembre 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 4 settembre 2024 - Azzurra capisce di amare Guido mentre Margherita chiude per sempre con Francesco. Guido si avvicina a Davide e comincia a trattarlo come un vero figlio ma un segreto potrebbe rovinare tutto... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 settembre 2024 - Manuela scoprirà di essere stata ingannata. La Cirillo si renderà conto dei ritardi ma anche delle mancanze nell’allestimento del parco archeologico, per cui tanto si è data da fare. La ragazza capirà che dietro a tutte queste cose c’è lo zampino di Costabile, che non solo non ha fatto il lavoro che aveva promesso ma le ha pure mentito. La sorella di Serena capirà di essere stata ingannata. Intanto Niko sarà molto preoccupato per Alberto e per la sua stessa incolumità. Il Poggi spingerà Palladini a denunciarsi alla polizia per tutelare tutti dalle vendette di Torrente. Clara intanto, venuta a sapere di quello che ha combinato il suo ex, non riuscirà a perdonarlo... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

