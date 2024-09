Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 4 settembre 2024, Repliche Seconda Stagione: Guido fa un grande passo in avanti con Davide!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della puntata, formata da due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 4 settembre 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino al 6 settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Continuano le puntate, in replica, di Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi va in onda alle ore 14.05. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi del 4 settembre 2024, intitolati È mio figlio e Maledetto San Valentino.

Negli episodi: Azzurra capisce di amare Guido mentre Margherita chiude per sempre con Francesco. Guido si avvicina a Davide e comincia a trattarlo come un vero figlio ma un segreto potrebbe rovinare tutto.

Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni: La Seconda Stagione della Fiction va in onda, in replica, su Rai1

Mancano pochi giorni e pochi episodi alla fine della seconda stagione di Che Dio ci Aiuti. La Fiction è tornata su Rai1, in replica, dopo Ferragosto 2024 e ci farà compagnia sino al 6 settembre 2024. Lunedì 9 settembre 2024 torneranno invece le vicende de Il Paradiso delle Signore. La nuova stagione della Soap si rivela piena di sorprese, colpi di scena e nuovi personaggi.

Che Dio ci Aiuti tornerà il prossimo autunno 2025 con la nuova stagione, l’ottava, di cui sono già partite le riprese. Negli episodi in arrivo vedremo il ritorno di Suor Angela, che affiancherà di nuovo Azzurra, anzi Suor Azzurra, calata perfettamente nel suo nuovo ruolo di madre spirituale.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: È mio figlio

Al convitto arrivano due amici di Guido, Giovanna e Armando. Armando confida all’avvocato di avere paura che la moglie lo tradisca, perché si comporta in modo molto strano. Suor Angela scopre il vero motivo per cui Giovanna appare scostante. La ragazza, incinta al quarto mese, ha scoperto di avere una malattia che non vuole curare per far nascere il suo bambino. Quando Armando lo viene a sapere vuole far interdire la consorte ma lei si sente male e viene portata d’urgenza in ospedale.

Suor Costanza informa Suor Angela che in Thailandia è stato trovato il cadavere di un uomo occidentale, con il passaporto di Paolo Marino, il papà di Davide. La madre superiora spinge affinché Angela lo dica a Guido ma lei la convince a non dire nulla, almeno per il momento. Guido, durante una partita di calcio, tifa talmente tanto per Davide che lo difende dopo che il piccolo ha sbagliato un rigore, chiamandolo “mio figlio”. Margherita decide di rompere con Francesco definitivamente mentre Nina ha il compito di difendere Sergio, un rapinatore di cui si innamora.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Maledetto San Valentino

Una dura verità ha sconvolto Azzurra ma per la ragazza è in arrivo un altro vortice. Dopo una chiacchierata con Suor Angela, la ragazza capisce di essersi innamorata di Guido. Angela aiuta Davide a organizzare una cena romantica per Guido e la Leonardi ma sia Giannandrea sia Beatrice si mettono in mezzo. Nina scopre che Sergio l’ha ingannata.

Guido si arrabbia con Suor Angela per aver illuso Davide e continua ad avvicinarsi al bambino. Margherita rifiuta la corte di Emilio mentre Azzurra capisce che Giannandrea non è l’uomo per lei e ammette di amare l’avvocato. Chiara è combattuta tra Riccardo e il prendere i voti.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.