Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 agosto 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 27 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 27 agosto 2024 - Cecilia e Marco si riappacificano mentre Giulia accetta di sposare Musumeci. Suor Angela non è convinta che la ragazza stia facendo la cosa giusta e la spinge a dare un’altra opportunità all’ispettore. Quando però scopre che il ragazzo l’ha di nuovo delusa e a ha rinunciato a una storia seria con lei, comprende di dovergli dire la verità su sua madre e suo padre. Azzurra trova lavoro mentre Margherita rompe con Carlo, stanca della loro relazione a distanza... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 agosto 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 agosto 2024 - per Roberto arriverà il momento di confessare a Marina tutti i suoi piani. Ferri confesserà alla moglie, tornata a Napoli, le sue reali intenzioni e le dirà del piano per riprendersi Tommy. Come reagirà la Giordano? Intanto Renato cercherà di capire perché Giulia si comporti in modo strano. Il Poggi, non al corrente delle condizioni di Luca, spererà che Raffaele lo aiuti a fare chiarezza e il Giordano dovrà prendere una decisione difficile. Guido e Mariella torneranno a casa dopo la vacanza a Palinuro. I giorni insieme, lontani da tutti, avranno sortito l’effetto sperato dall’Altieri? Rosa si troverà invece ad affrontare l’atteggiamento molesto sia di Pasquale che di sua madre Luisa... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

