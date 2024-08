Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 27 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Giulia dice sì a Ruggero. Suor Angela ferisce Marco!

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con due episodi di Che Dio ci Aiuti, in onda il 27 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame complete.

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni dei due episodi di Che Dio ci Aiuti, in onda su Rai1 – in replica – il 27 agosto 2024. Nelle due puntate in arrivo alle ore 14.05 e intitolate Il Fantasma del palcoscenico e La verità e altri impicci, Cecilia e Marco si riappacificano mentre Giulia accetta di sposare Musumeci. Suor Angela non è convinta che la ragazza stia facendo la cosa giusta e la spinge a dare un’altra opportunità all’ispettore. Quando però scopre che il ragazzo l’ha di nuovo delusa e a ha rinunciato a una storia seria con lei, comprende di dovergli dire la verità su sua madre e suo padre. Azzurra trova lavoro mentre Margherita rompe con Carlo, stanca della loro relazione a distanza.

Che Dio ci Aiuti: le repliche della Fiction continuano su Rai1

Che Dio ci Aiuti è tornato su Rai1 e ci fa compagnia nei pomeriggi della rete con le repliche delle prime stagioni. La serie ritornerà a essere trasmessa in prima serata nel 2025, con la nuova stagione. Intanto, in attesa de Il Paradiso delle Signore 9, in arrivo il 9 settembre 2024, possiamo ripercorrere gli inizi di Suor Angela con l’Angolo Divino e il convitto.

La Fiction continuerà a farci compagnia sino al 6 settembre 2024.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Il fantasma del palcoscenico

Alfredo Boner, direttore di un teatro della città, viene trovato morto e sono in molti a pensare che sia stato ucciso dal fantasma che credono infesti il posto. Suor Angela decide di intromettersi nelle indagini e scopre una verità ben più concreta dietro all’assassinio dell’uomo. Marco ha deluso Giulia e per questo lei non lo coinvolge nei preparativi della festa a sorpresa per il compleanno di suor Angela. Quest’ultima, capendo che le ragazze le stanno nascondendo qualcosa, travisa e pensa che Giulia si stia per sposare con Musumeci. Cecilia si riappacifica con Marco mentre Azzurra cerca un lavoro per sostentarsi dopo aver rinunciato ai soldi del padre. Al party di compleanno, Ruggero – ormai convinto di amare Giulia – le chiede di sposarlo e lei accetta con trasporto.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: La verità e altri impicci

Margherita rompe con Carlo, stanca di avere una relazione a distanza mentre Azzurra trova lavoro come lettrice per il burbero e anziano Ettore Salvemini, che rimane colpito dalla schiettezza della ragazza. Marco cade da una scala e si fa male a una caviglia. Per questo motivo è costretto a stare sulla sedia a rotelle e a chiedere aiuto a Suor Angela, che lo accompagna a destra e a manca, per risolvere un caso che Musumeci ha affidato a lui dopo molto tempo. Giulia chiede ad Azzurra e a Margherita di farle da testimoni mentre Angela rivela alla ragazza di non essere molto convinta che lei debba sposare Ruggero. La spinge infatti a dare un’altra opportunità a Marco ma l’ex operaia le confessa di averci già provato e di essere stata rifiutata.

Marco confessa a Suor Angela di volerle molto bene e lei capisce che il giovane non riesce a fidarsi delle persone e soprattutto delle donne, a causa dell’abbandono di sua madre, di cui ignora le vere ragioni. Trovato il coraggio che le è mancato per tutto questo tempo, la suora rivela all’ispettore la verità sul suo passato e lui rimane completamente sconvolto.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.