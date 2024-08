Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 26 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 26 agosto 2024 - Suor Angela dovrà affrontare due complicati casi di omicidio mentre Azzurra, Margherita e Marco dovranno fare delle scelte molto importanti per la loro vita. Marco deluderà Cecilia e Giulia e lascerà che Musumeci si avvicini a loro. Tra Giulia e Ruggero sembrerà andare a gonfie vele e i due, dopo un momento di lontananza, decideranno di fare coppia fissa... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 agosto 2024

Nella puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 agosto 2024 - Roberto tornerà alla carica con Radio Golfo 99. Ferri, in attesa che Marina torni a casa, ricomincerà a occuparsi della nuova gestione dell’emittente in cui lavorano sia Filippo che Michele. Saviani sarà in ansia e vivrà con agitazione il momento in cui dovrà confrontarsi con l’imprenditore. Magdalena invece aspetterà con trepidazione il giorno del processo, speranzosa che la sua vita cambi radicalmente come ha sempre desiderato. Raffaele tornerà a casa e Rosa sarà costretta a lasciare la portineria. Il momento sarà difficile ma la Picariello sarà rincuorata dall’arrivo di un caro amico. A Palazzo Palladini faranno ritorno pure Giulia e Luca... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

