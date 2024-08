Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 26 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Marco delude Giulia. Musumeci ha campo libero

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 26 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame complete.

Seconda settimana di repliche per Che Dio ci Aiuti. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi continua a farci compagnia nei pomeriggi di Rai1 con le puntate delle prime stagioni. Lunedì 26 agosto 2024, alle ore 14.05, andranno in onda due episodi, intitolati Il gusto della Vita e Fuga per la verità. Le Anticipazioni ci rivelano che Suor Angela dovrà affrontare due complicati casi di omicidio mentre Azzurra, Margherita e Marco dovranno fare delle scelte molto importanti per la loro vita. Marco deluderà Cecilia e Giulia e lascerà che Musumeci si avvicini a loro. Tra Giulia e Ruggero sembrerà andare a gonfie vele e i due, dopo un momento di lontananza, decideranno di fare coppia fissa.

Che Dio ci Aiuti: la prima stagione in replica su Rai1

L’estate 2024 è stata orfana di Soap su Rai1. Al posto de Il Paradiso delle Signore sono arrivate due Fiction prima Un Passo dal Cielo e poi Che Dio ci Aiuti. Per entrambe le serie si è ripartiti da zero, ovvero dalle prime stagioni, in attesa dell’arrivo degli episodi inediti, previsti sulla rete ammiraglia Rai per il prossimo anno.

Che Dio ci Aiuti ha sostituito Un Passo dal Cielo dopo lo stop di Ferragosto ed è partita con la prima stagione, quella in cui Suor Angela e Suor Costanza hanno cominciato la loro avventura con l’Angolo Divino. La Fiction continuerà a essere trasmessa sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre arriverà la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore la cui trama ufficiale ci rivela grandi novità e nuovi personaggi pronti a sconvolgere la Milano degli anni Sessanta!

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Il gusto della Vita

Suor Angela indaga sulla morte di Marianna Limbiati, apparentemente perita a causa di un incendio divampato in un noto ristorante. Grazie a Margherita, che compie un’autopsia clandestina, si scopre che la ragazza era già stata colpita alla testa, prima che il suo corpo fosse avvolto dalle fiamme. Marco si tira indietro dopo aver baciato Giulia e confessa alla ragazza di non sentirsi pronto per una relazione stabile. Il poliziotto delude la ragazza – che fa finta di non soffrirci - ma anche Cecilia, che gli chiede di accompagnarla a una corsa con i sacchi organizzata per padri e figli. Musumeci si offre di dare una mano alla piccola lasciando Marco con un palmo di naso e costretto ad ammettere a Suor Angela di aver paura di legarsi alle persone, per timore di essere deluso.

Azzurra viene bocciata all’esame di diritto romano e capisce che l’università che ha scelto non fa proprio per lei. Quando suo padre lo scopre, l’accusa di essere una fallita. Intanto il pulmino di Suor Angela viene rubato. A ritrovarlo è Marco, che lo usa per raggiungere Cecilia e per aiutarla con la corsa. Arriva però tardi, la bambina ha già vinto grazie all’aiuto di Musumeci, al quale Giulia ha confessato del bacio con l’ispettore.

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti: Fuga per la verità

Suor Angela viene rapita sotto gli occhi di Marco, che purtroppo non può fare nulla per impedire che un evaso costringa la suora a fargli da autista. L’uomo si rivela innocente e viene presto scagionato per l’accusa di omicidio per cui era finito dentro. Il notaio Leonardi costringe Azzurra a lasciare il convento e a trasferirsi a studiare in Svizzera ma la ragazza prende coraggio e, dopo aver affrontato il padre, rimane con suor Angela. Margherita si appresta a partire per Boston con Carlo ma poi cambia idea e torna pure lei nel convitto.

Marco decide di incontrare sua madre dopo anni in cui si è rifiutato di vederla. L’ispettore scopre che la donna è morta e disperato torna in convento, dove vede Giulia e Musumeci baciarsi. La sua delusione è tanta.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.