Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 21 agosto 2024

Scopriamo le Anticipazioni di Che Dio ci aiuti e Un Posto al Sole per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 agosto 2024 rispettivamente su Rai 1 e Rai 3.

Torna l'appuntamento con Che Dio ci aiuti, la fiction tutta italiana di Rai 1 che questa settimana va in onda in replica dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le "Storie" dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due serie televisive di oggi 21 agosto 2024.

Che Dio ci aiuti: La Trama di oggi 21 agosto 2024

Nella Puntata in replica di Che Dio ci aiuti di oggi - 21 agosto 2024 - un neonato scompare dal reparto di neonatologia. Il bambino è il figlio di Ermete, amico di Suor Angela, che si trova in carcere e che ha deciso di collaborare con la Giustizia. La polizia crede che il piccolo sia stato rapito da Germano Frontoni, l’ex capo di Ermete e latitante. Suor Angela dà il suo prezioso contributo al caso mentre Azzurra scommette con Margherita di farsi invitare a cena da Marco. La ragazza cerca in tutti i modi di riuscirci ma senza grandi risultati. Quando la ragazza decide di arrendersi, l’ispettore si fa avanti e la invita davvero a cena. Cecilia invece desidera avere un padre e tenta di trovare un compagno alla madre. Giulia capisce le ragioni di sua figlia e decide di dire a Marco la verità. Deve però farsi indietro quando vede il suo ex baciare la Leonardi... Qui la trama completa di Che Dio ci aiuti.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 21 agosto 2024

Nella Puntata Speciale di Un Posto al Sole di oggi - 21 agosto 2024 - Manuela, da sempre innamorata di Niko, ha tentato di fare del suo meglio per fargli capire che gli sarebbe rimasta accanto, se soltanto lui avesse voluto. Tuttavia, il Poggi non era ancora pronto a voltare pagina dopo quanto era accaduto, pertanto ha preferito rimetterla al suo posto, spezzandole il cuore. La gemella ha provato ad andare avanti, anche grazie all'aiuto di una bella distrazione come Costabile, ma quando ha scoperto che l'amato era tornato insieme ad una sua vecchia fiamma, Valeria, si è accorta che non aveva mai smesso di soffrire per Niko, poiché non aveva mai smesso di provare un forte sentimento nei suoi confronti... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

