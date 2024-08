Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 21 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Marco bacia Azzurra, Giulia deve farsi da parte

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 21 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024.

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti, in onda il 21 agosto 2024, alle ore 14.05. La Fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi, ci farà compagnia sino al 6 settembre 2024.

Gli episodi in onda mercoledì 21 agosto 2024 sono intitolati L'apparenza Inganna e Azione e Reazione.

Che Dio ci Aiuti: la Fiction in onda in replica su Rai1

Che Dio ci Aiuti è tornato su Rai1. Le repliche della prima stagione ci fanno compagnia nella settimana dopo Ferragosto 2024 e continueranno, passando di stagione in stagione, sino al 6 settembre 2024. Un ritorno atteso che – come era stato annunciato – sostituisce Un Passo dal Cielo, le cui avventure sono ormai concluse e si attende la nuova stagione, in arrivo nel 2025.

Leggi anche Un Passo dal Cielo: l'ottava stagione prossimamente su Rai1

Il 9 settembre 2024 arriverà invece la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore con grandi novità e new entry.

Che Dio ci Aiuti: L'apparenza inganna

Suor Angela e Suor Costanza trovano un cadavere di una donna e i sospetti ricadono su Fernando De Meira, un ballerino che aveva ricevuto – dalla morta – una grossa somma di denaro, per aprire una scuola di ballo mai realmente aperta. Marco indaga e per prendere in castagna l’uomo, decide di partecipare alla gara di ballo organizzata in onore della defunta. L’ispettore riesce a partecipare solo grazie all’invito in possesso di Azzurra, che non può seguirlo a causa di un infortunio alla gamba. Suor Angela convince Giulia ad accompagnare Marco e i due hanno così modo di ravvicinarsi mentre ballano insieme. Giulia però, all’improvviso, decide di abbandonare il suo compagno di danza. Alla fine il ballerino si rivela innocente e la polizia incastra il vero omicida.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Azione e Reazione

Un neonato scompare dal reparto di neonatologia. Il bambino è il figlio di Ermete, amico di Suor Angela, che si trova in carcere e che ha deciso di collaborare con la Giustizia. La polizia crede che il piccolo sia stato rapito da Germano Frontoni, l’ex capo di Ermete e latitante. Suor Angela dà il suo prezioso contributo al caso mentre Azzurra scommette con Margherita di farsi invitare a cena da Marco. La ragazza cerca in tutti i modi di riuscirci ma senza grandi risultati. Quando la ragazza decide di arrendersi, l’ispettore si fa avanti e la invita davvero a cena. Cecilia invece desidera avere un padre e tenta di trovare un compagno alla madre. Giulia capisce le ragioni di sua figlia e decide di dire a Marco la verità. Deve però farsi indietro quando vede il suo ex baciare la Leonardi.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.