Che Dio Ci Aiuti Anticipazioni 28 agosto 2024, Repliche Prima Stagione: Lieto fine per Giulia e Marco!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame di cosa succederà nella puntata, con due episodi, di Che Dio ci Aiuti in onda il 28 agosto 2024. La Fiction ci farà compagnia, in replica, sino a settembre 2024. Ecco le Anticipazioni complete.

Ultimo appuntamento con le repliche della prima stagione di Che Dio ci Aiuti. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi, intitolati Corsa contro il tempo e Compagni di scuola, in onda il 28 agosto 2024, alle ore 14.05 su Rai1. Le Trame ci rivelano che Marco farà molta fatica a perdonare suor Angela ma alla fine riuscirà a mettere da parte il passato e a rivelare a Giulia di amarla. La ragazza avrà però preso la sua decisione di sposare Ruggero. Quando però la giovane scoprirà cos’ha fatto il poliziotto per Cecilia, sceglierà di non presentarsi all’altare e di raggiungere il suo innamorato. I due ragazzi si riconcilieranno e Marco scoprirà che Cecilia è sua figlia.

Che Dio ci Aiuti: si concludono le repliche della prima stagione della Fiction

Le repliche della prima stagione di Che Dio ci Aiuti si concludono mercoledì 28 agosto 2024. Su Rai1 andranno in onda gli episodi finali in cui vedremo trionfare l’amore tra Giulia e Marco. Da giovedì 29 agosto 2024 arriverà invece la seconda stagione, la prima con Lino Guanciale nei panni di Guido, grande amore di Azzurra e padre del dolce Davide. Entrambi cambieranno per sempre la vita della Leonardi.

La Fiction continuerà a farci compagnia sino al 6 settembre 2024. Il 9 settembre comincerà Il Paradiso delle Signore, la cui trama ci rivela grandi novità e colpi di scena.

Che Dio ci Aiuti Anticipazioni: Corsa contro il tempo

Giulia ha detto sì a Ruggero mentre Suor Angela ha ferito Marco confessandogli tutta la verità su sua madre e suo padre. Il poliziotto, deluso e arrabbiato, ha lasciato il convitto e si rifiuta di tornare. Per risolvere un caso si rivolge a Giulia e ad Azzurra che accettano di sostenerlo solo se lui farà pace con la suora. Il poliziotto non può cedere a un simile ricatto. A convincerlo a concederle il perdono sarà l’apertura della scatola che sua mamma gli ha lasciato. Intanto Giulia dovrà affrontare l’ennesima delusione ricevuta da sua madre Anna mentre Azzurra aiuterà Ettore. Dopo essersi riappacificato con Suor Angela, Marco deciderà di rivelare a Giulia il suo amore ma lei, stanca dei tira e molla, gli dirà di non voler rinunciare alla felicità con Ruggero.

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti: Compagni di scuola

Suor Angela riceve la visita di un suo vecchio amico, innamorato di lei per anni. La suora scopre che Marco ha chiesto il trasferimento e spera che possa cambiare idea e riconquisti Giulia, che si sta però preparando a sposare Ruggero. La ragazza, la sera prima delle nozze, viene presa dai dubbi. Il giorno del matrimonio, il poliziotto saluta per sempre la sua amata e le augura di essere felice e promette a Cecilia di correre da lei tutte le volte che ne avrà bisogno.

Sul pulmino, diretta in chiesa, Giulia nota il quadro di Marco in un negozio e Azzurra le rivela che l’ispettore lo ha venduto mesi prima e che la vendita lo ha portato a guadagnare la cifra esatta che serviva per comprare il pianoforte desiderato da Cecilia e arrivato magicamente in convento. La giovane capisce che il suo innamorato è il loro misterioso benefattore e si dirige alla stazione per impedirgli di partire. I due si riappacificano e si rivelano il loro reciproco amore. Giulia confessa al suo amato che Cecilia è sua figlia.

Che Dio ci Aiuti va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.05 su Rai1.