Che Dio ci aiuti 8, stasera su Rai 1 la settima puntata: la Casa del Sorriso rischia di chiudere

Anticipazioni TV

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, torna l'ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi e Giovanni Scifoni. Ecco le anticipazioni della settima puntata, in cui trionfa l'amore ma la casa-famiglia che ospita i protagonisti finisce nei guai.

Questa sera, su Rai 1 in prima serata, va in onda la settima puntata di Che Dio ci aiuti, la serie con Francesca Chillemi arrivata all'ottava stagione. "E che stagione!" - ci sentiamo di aggiungere, perché quest'anno il cambio di location e nuovi personaggi ben costruiti hanno rinvigorito un prodotto televisivo che già ci piaceva e che adesso ci appassiona particolarmente. Abbiamo detto che siamo a Roma e non più ad Assisi nel Convento degli Angeli Custodi e che Azzurra, ora Suor Azzurra, si trova a gestire una casa-famiglia con uno psichiatra di nome Lorenzo Riva. La struttura accoglie tre ragazze - Melody, Cristina e Olly - che sono diventate amiche e si aiutano l'un l'altra. Ci sono poi i due figli di Lorenzo - Pietro e la piccola Giulia - e qualcuno di passaggio. Insomma non ci si annoia mai alla Casa del Sorriso, dove magari è ancora difficile fare colazione tutti insieme ma c'è sempre qualcuno disposto ad ascoltare e a tendere una mano a chi si trova in difficoltà.

Che Dio ci aiuti 8: dove eravamo rimasti?

Olly si è resa conto che baciare a lungo Edoardo non le piace e quindi ha realizzato che il ragazzo non fa per lei e i due si sono lasciati. Priscilla ha accusato Melody di averle rubato un paio di orecchini e l'ha licenziata. In tutta risposta Corrado è andato via di casa, ha ritrovato gli orecchini insieme a Melody e ha fatto capire alla ragazza di essere innamorato di lei. L'avvocato, su suggerimento di Lorenzo, ha però deciso di andarci piano. Pietro si è reso conto di essere interessato a Cristina, che però ha fatto una cosa gravissima. La ragazza ha aiutato l'ex fidanzato Matteo, che è evaso dal carcere, dandogli i soldi per procurarsi un documento falso di identità. Nel frattempo Azzurra ha scoperto che il famoso Dario che Lorenzo credeva essere l'uomo con cui sua moglie Cristina lo tradiva, era in realtà il suo oncologo. Cristina, infatti, era malata di leucemia e non aveva un amante. Lorenzo e Pietro non hanno reagito bene alla notizia.

Che Dio ci aiuti 8: anticipazioni della settima puntata

La settima puntata dell'ottava stagione di Che Dio ci aiuti si divide in due puntate: Teniamoci stretti e La via stretta.

Teniamoci stretti

La Casa del Sorriso rischia di chiudere per il guaio che ha combinato Cristina, che si sente terribilmente in colpa. L'atteggiamento ostile di Melody e Olly non aiuta, ma Lorenzo si dimostra comprensivo e quasi paterno nei confronti della ragazza e per una volta infrange le regole, facendo capire a suo figlio Pietro che ogni tanto è bello buttarsi e fare qualcosa di inaspettato. Azzurra e Lorenzo si occupano del caso di una famiglia che sembra in crisi.

La via stretta

Lorenzo intraprende un percorso di psicoterapia con Olly, che ha cominciato a ricordare alcuni episodi della sua infanzia legati al padre. Melody aspetta con impazienza un messaggio da Corrado e Cristina si fidanza con Pietro in gran segreto. Azzurra dice ai ragazzi che dovrebbero informare della cosa Lorenzo, ma Pietro prende tempo. Azzurra e Lorenzo cercano di aiutare una nonna che è stata truffata dal nipote.

Oltre che da Francesca Chillemi, Che Dio ci aiuti 8 è interpretato da Giovanni Scifoni, Bianca Panconi, Ambrosia Caldarelli, Ludovica Ciaschetti, Tommaso Donadoni e Gaia Bella. Non perdete l'appuntamento, stasera in prima serata su Rai 1, con la settima puntata.