Can Yaman lo annuncia su Instagram: ci sarà Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez in Sandokan!

Non più Luca Argentero ma Alessandro Preziosi nel ruolo di Yanez nel remake di Sandokan con Can Yaman come protagonista. L'attore turco lo annuncia sui social.

Can Yaman si prepara al primo ciak di Sandokan e l’emozione è palpabile. L’attore turco, dopo gli ultimi eventi di beneficienza con la sua associazione Can Yaman for Children, è pronto a calarsi nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia e con lui ci sarà Alessandro Preziosi. L’annuncio sui social stupisce tutti, dato che il ruolo sarebbe dovuto andare a Luca Argentero!

Can Yaman reciterà in Sandokan con Alessandro Preziosi

Manca sempre meno al primo ciak di Sandokan e Can Yaman è decisamente pronto, emozionato e ispirato da questo nuovo progetto televisivo, targato Lux Vide. L’attore turco ha trascorso gli ultimi mesi preparandosi duramente a calarsi nel ruolo della leggendaria Tigre della Malesia nata dalla geniale penna di Emilio Salgari: dieta ferrea, allenamento costante anche mentre era in viaggio in giro per il mondo per i suoi incontri a scopo benefico, tantissimi chili persi e poi le lezioni di combattimento e danza.

Insomma, Yaman ce la sta mettendo proprio tutta ed è pronto a compiere questo azzardo, calandosi nel ruolo che tutti ricordano affidato a Kabir Bedi, e dando la sua personale versione di Sandokan che certamente sarà molto apprezzata dai più giovani, meno influenzati dal passato. Can si è emozionato per la prima lettura del copione, mostrando un’inaspettata e misteriosa dedica romantica su Instagram, per poi annunciare un’importante variazione al cast della serie tv che riguarda il ruolo di Yanez. Non ci sarà Luca Argentero a ricoprire la parte, bensì Alessandro Preziosi. Ecco cosa è successo e il commento dell’attore turco su Instagram.

Alessandro Preziosi è Yanez in Sandokan

Quando anni fa fu annunciato il progetto del remake di Sandokan, nell’ottica di rendere più attuale e fruibile la memorabile serie che fece appassionare milioni di spettatori negli anni Settanta e consacrò Kabir Bedi come sex symbol internazionale, era certo che Luca Argentero avrebbe ricoperto il ruolo di Yanez. Fu proprio l’attore a rilasciare dichiarazioni sul progetto quando si diffuse il gossip che fosse stato definitivamente cancellato a causa dei ritardi, assicurando che Sandokan avrebbe visto la luce.

Ora, tuttavia, giunti alla prima lettura del copione della serie televisiva targata Lux Vide, scopriamo che al posto di Argentero ci sarà Alessandro Preziosi, attore italiano altrettanto amato e talentoso. Ad annunciarlo è proprio Can Yaman su Instagram, con un breve video pubblicato nelle sue Ig Stories nel quale scherza e abbraccia Preziosi, mostrando che tra loro si è già creata una bellissima intesa. Ma come mai Argentero ha rinunciato alla parte in una delle serie più attese da anni? Al momento l’attore non ha commentato, ma con tutta probabilità le riprese di Sandokan non avrebbero permesso di sganciarsi da impegni precedenti, ed ecco dunque che è subentrato Preziosi al suo posto. Cosa ne pensate?