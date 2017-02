C'era una volta Studio Uno: trama e cast della miniserie su Rai Uno

Insieme a Canzonissima e a Fantastico, Studio Uno, andato in onda sulla Rai tra il 1961 e il 1966, è stato probabilmente uno dei varietà televisivi più popolari della storia della televisione italiana.

Il programma, ideato da Antonello Falqui e Guido Sacerdote, prendeva il nome dallo Studio 1 di via Teulada a Roma, dove lo show veniva registrato.

Tra i suoi presentatori ebbe personaggi del calibro di Walter Chiari, Lelio Luttazzi, Paolo Panelli ma soprattutto Mina, alla guida del programma nelle edizioni 1961, 1965 e 1966. Studio Uno è entrato nell'immaginario collettivo come prototipo dello spettacolo di intrattenimento leggero della televisione in bianco e nero degli anni sessanta, e ha visto protagonisti vere e proprie icone di quel decennio come Don Lurio e le Gemelle Kessler.

Quella magica atmosfera tornerà a vivere sul piccolo schermo grazie alla mini-fiction C'era una volta Studio Uno, in onda su Rai Uno lunedì 13 e martedì 14 febbraio in prima serata.

Prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, e diretta da Riccardo Donna, C'era una volta Studio Uno vede nel suo cast di interpreti: Alessandra Mastronardi, Domenico Diele, Giusy Buscemi, Andrea Bosca, Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Giampaolo Morelli, Edoardo Pesce, Simone Gandolfo, Enrico Ianniello, e Antonello Fassari.



La trama di C'era una volta Studio Uno:

Siamo a Roma nel 1961. Mentre tutta Italia sente per la prima volta 24.000 baci di Adriano Celentano e Le mille bolle blu di Mina, tre ragazze si ritrovano in RAI: Giulia entra nel servizio opinioni, Rita come sarta ed Elena come ballerina. Attraverso le vicende sentimentali e lavorative delle ragazze, tra sogni realizzati e infranti e al di là degli antagonismi aziendali, assisteremo alla nascita di Studio Uno, il varietà per eccellenza degli anni 60.