Buongiorno Mamma: Trama, Cast e Anticipazioni della nuova Fiction di Canale 5

Buongiorno, mamma! è la nuova fiction di Canale 5 in onda da mercoledì 21 aprile in prima serata dalle 21.45. Tra i protagonisti ci sono Raoul Bova e Serena Autieri.

Buongiorno, mamma! è il titolo della nuova fiction Mediaset in onda da mercoledì 21 aprile in prima serata dalle 21.45 su Canale 5. Prodotta da Lux Vide, la serie è stata girata in diverse località del Lazio ma principalmente sul Lago di Bracciano. Le riprese sarebbero dovute iniziare nel marzo del 2020, ma i motivi legati alla Covid che ben conosciamo, è stato tutto sospeso. Nel corso dell'estate la produzione è riuscita a recuperare il ritardo riorganizzando tutto il lavoro con i protocolli sanitari per la sicurezza degli attori e della troupe.

Buongiorno, mamma!: la Trama della Fiction di Canale 5

Buongiorno, mamma! racconta in 6 puntate da due ore ciascuna la storia della famiglia Borghi che si svolge dal 1995 ad oggi. La relazione amorosa tra Guido e Anna, nata in mezzo a un'infinità di ostacoli e difficoltà, riesce alla fine a coronarsi con il matrimonio. I due diventano poi genitori di quattro bambini. Nel 2013 però un dramma sconvolge la vita della famiglia. Trascorrono sette anni e con l'arrivo della misteriosa infermiera Agata, i membri della famiglia sono costretti a fare i conti con i loro segreti.

Buongiorno, mamma!: chi sono gli attori nel Cast della fiction

Diretta da Giulio Manfredonia, la fiction Buongiorno, mamma! vanta nel cast Raoul Bova nel ruolo del professore Guido Borghi, marito di Anna Della Rosa, interpretata da Maria Chiara Giannetta. Nella loro vita irrompe Agata Scalzi, che ha il volto di Beatrice Arnera, una donna alla ricerca di sua madre. Accanto a loro ci sono Stella Egitto (Maurizia, madre di Agata), Elena Funari (Francesca, prima figlia di Anna e Guido), Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo, secondogenito), Ginevra Francesconi (Sole, terzogenita), Marco Valerio Bartocci (Michelino, quartogenito), Serena Autieri (Miriam, insegnante di sostegno) e Erasmo Genzini (Armando).

La prima puntata di Buongiorno, mamma! andrà in onda mercoledì 21 aprile alle 21:45 su Canale 5.