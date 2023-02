Buongiorno, Mamma! 2: La Terza Puntata eccezionalmente in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

La Terza Puntata della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta va in onda eccezionalmente oggi, martedì 28 febbraio 2023, per recuperare l'episodio non trasmesso lo scorso venerdì, per lasciare posto allo Speciale TG5 dedicato a Maurizio Costanzo. Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di stasera.

Stasera, martedì 28 febbraio 2023, va in onda la terza puntata di Buongiorno, Mamma! 2. L'episodio avrebbe dovuto andare in onda lo scorso venerdì 24 febbraio ma è stato sostituito dallo Speciale TG5 dedicato a Maurizio Costanzo. La Seconda Stagione della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta va in onda su Canale5 in prima serata ma è anche disponibile gratuitamente e per tutte le puntate, in streaming on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa succederà oggi.

Buongiorno Mamma! 2: ecco il Riassunto della Seconda Puntata

Nella seconda puntata di Buongiorno, Mamma! 2, i ricordi del passato hanno cominciato a tormentare Anna, impedendole di ricostruire il suo rapporto con i figli. Guido è riuscito a convincerla a mettere da parte quel brutto momento per dedicarsi alla sua famiglia, che ha bisogno di lei più di quanto creda. Anna ha faticato non poco a ritagliarsi uno spazio in un’unità che sembra averla relegata solo alla bella addormentata che occupa la stanza del piano terra. Alla fine però, grazie al continuo confronto con suo marito, è riuscita a parlare a cuore aperto sia con Jacopo che con Francesca, quei bambini diventati ormai adulti, che non vogliono sentirsi giudicati. Ma se la famiglia Borghi è stata capace di ritrovarsi, per Agata le cose hanno cominciato a farsi più complicate. La figlia di Maurizia ha iniziato a sentirsi un’estranea. Per lei è arrivato il tempo di lasciare la grande casa sul lago, per trovare un suo posto. In suo soccorso è arrivato Mauro. Il ragazzo prosegue però nel non rivelarle la verità e nel non dirle di aver conosciuto sua madre e di averla avvicinata solo per scoprire qualcosa in più sulla morte di suo padre, legata purtroppo a Maurizia. Intanto Colaprico ha deciso di abbandonare il caso ma nel sbarazzarsi degli effetti personali della madre di Agata, ha scovato qualcosa di molto interessante e che potrebbe portarlo a rivedere tutti i suoi piani.

Buongiorno Mamma! 2: le Anticipazioni della Terza Puntata in onda la Stasera su Canale5

Agata si è trasferita da Mauro ma il ragazzo non le ha ancora svelato di aver conosciuto, in passato, Maurizia. Sole invece scopre per caso che Federico sta partendo e sta lasciando l’Italia. La ragazza riesce a raggiungerlo all’aeroporto grazie a Colaprico, tornato in città per indagare sul legame tra Maurizia e il padre di Mauro. Intanto tra Anna e Guido c’è grande tensione: lei vorrebbe raccontare a Sole la verità sulla sua nascita mentre il Borghi vorrebbe tenere il segreto. Jacopo invece ruba alcune ricette dal nonno mentre Francesca continua a frequentare Paolo, nonostante il giovane fisioterapista sia sposato. Sole incontra di nascosto Vincenzo e Agata scopre che il poliziotto è tornato a Bracciano e deve rivelare ad Anna e Guido un segreto che ha tenuto nascosto per troppo tempo.

Buongiorno, Mamma! 2 va in onda alle 21.50 su Canale5.