Buongiorno, Mamma! 2: La Seconda Puntata va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Appuntamento anche stasera con la Fiction Buongiorno, Mamma! 2. Il secondo episodio andrà in onda in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le Anticipazioni.

Questa sera, venerdì 17 febbraio 2023, appuntamento con la seconda puntata di Buongiorno, Mamma! 2. La Seconda Stagione della Fiction con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, protagonisti di una serie con al centro la storia di una grande ma complicata famiglia, andrà in onda su Canale5 in prima serata ma sarà disponibile gratuitamente e per tutte le puntate, in streaming on demand su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa succederà oggi.

Buongiorno Mamma! 2: ecco cosa è successo nella Prima Puntata

Nella prima puntata di Buongiorno, Mamma! 2, la famiglia Borghi ha dovuto affrontare prove molto dure. Guido si è trovato a scegliere tra sua figlia e sua moglie e, spaventato di dover rinunciare all’unità della sua famiglia, così pesantemente mantenuta in questi anni, ha deciso di scendere a patti con Lucrezia. Ma prima che potesse succedere l’impensabile, Sole è entrata in travaglio e Anna, caduta dal letto, è stata trasportata in ospedale. Nella stessa clinica, madre e figlia hanno dato vita a due miracoli. La piccola Sole ha dato alla luce la sua bambina, che ha deciso di chiamare come la sua mamma che, intanto, si è risvegliata dal coma.

Anna ha riaperto gli occhi dopo otto anni. Si è ritrovata in una vita che non ha riconosciuto subito come la sua e i suoi figli, ormai grandi, hanno avuto paura di non essere più amati. Ma Anna ha ascoltato tutto e conosce tutti i segreti della sua famiglia e non ha avuto bisogno che qualcuno le raccontasse come fossero andati questi lunghi anni, senza di lei. Ma abituarsi di nuovo a essere la mamma, non è stato facile. Tutti non la trattano più come prima, non le confidano più i loro segreti. Per lei è stato difficile, soprattutto con Sole, spaventata di non essere alla sua altezza. Per fortuna però il grande amore che le unisce ha trionfato e si sono ritrovate a cantare una canzone insieme, per calmare la piccola di casa. Intanto Jacopo ha trovato il coraggio di rivelare la sua intenzione di dedicarsi alla musica e Francesca ha presentato a tutti Karim, suo marito, sposato per consentire al ragazzo di ottenere il permesso di soggiorno. Le cose sembravano andare bene sino a che il suono della giostrina sopra la culla non ha risvegliato in Anna un ricordo, tenuto nascosto dalla sua mente. In quel maledetto giorno in cui è entrata in coma, non era sola e il suo sonno non è stato per cause naturali, qualcuno l’ha spinta a terra, facendole sbattere la testa.

Buongiorno Mamma! 2: le Anticipazioni della Seconda Puntata in onda stasera su Canale5

Nella seconda puntata di Buongiorno, Mamma! 2, il carillon sulla culla ha fatto ricordare ad Anna un particolare del giorno in cui è caduta in coma. La donna si convince che qualcuno debba averla spinta a terra, facendole sbattere la testa e provocando quel lungo sonno da cui si è risvegliata solo pochi giorni prima. Nella sua mente comincia ad affiorare un particolare di quella dannata sera. Si tratta di un braccialetto di cuoio con un dettaglio in acciaio. A chi apparteneva quell’oggetto? Per caso a Maurizia, che poco tempo prima aveva scoperto non essere morta nell’incendio? Tutti in casa si accorgono che qualcosa non va in Anna e che è pensierosa. C’è però poco tempo per dedicarsi a indagare, visto che è arrivato il giorno del battesimo di Nina. Con un flashback viene mostrato quello di Jacopo; quel giorno alcune persone indesiderate, presentatesi alla cerimonia, causarono una grande tensione tra Guido e Anna. I due ora, nel presente, non vedono l’ora di riprendersi i propri spazi e dedicarsi alla loro grande famiglia da cui Agata si sente esclusa. A peggiorare le cose ci si mette Colaprico, che le chiede cosa farne di alcuni oggetti personali appartenuti a Maurizia. La ragazza deciderà di buttarli tutti ma qualcosa potrebbe rimanere nascosta da qualche parte.

Buongiorno, Mamma! 2: ecco tutte le novità della nuova stagione della Fiction

Buongiorno, Mamma! torna su Canale5 con nuovi e avvincenti episodi. Nella seconda stagione, la famiglia Borghi dovrà affrontare nuove sfide che intrecceranno momenti del passato e del presente. Nelle nuove sei puntate, che ci faranno compagnia in prima serata, si cercherà di rispondere alla domanda rimasta in sospeso dalla prima stagione: come ha fatto Anna a diventare la Bella Addormentata? Per dare una risposta a questo dilemma che ha cambiato per sempre la vita a Guido e ai suoi figli, bisognerà passare per intricati percorsi, costellati di momenti tanto felici quanto complicati.

Buongiorno, Mamma! 2 va in onda alle 21.50 su Canale5.