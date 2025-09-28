Bruno Barbieri - 4 Hotel nella Riviera di Ulisse nella puntata in onda su Sky e NOW il 28 settembre 2025

Anticipazioni TV

La quarta tappa di Bruno Barbieri - 4 Hotel arriva nel Lazio, nella Riviera di Ulisse. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara.

Continua il viaggio di Bruno Barbieri – 4 Hotel alla ricerca delle meraviglie e delle novità dell’hôtellerie italiana. Oggi, domenica 28 settembre 2025, la quarta tappa del programma ci porterà alla scoperta della Riviera di Ulisse, da San Felice Circeo al Golfo di Gaeta. L’appuntamento è sempre su Sky – su Sky Uno alle ore 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Scopriamo insieme cosa succederà nell’episodio e chi saranno i concorrenti in sfida, che si contenderanno il titolo di migliore.

Bruno Barbieri – 4 Hotel arriva nella Riviera di Ulisse

Dopo essere stato all’isola d’Elba nella prima puntata, aver visitato Trapani e conosciuto il Wild Abruzzo nella terza puntata della settimana scorsa, Bruno Barbieri – 4 Hotel torna al mare, in una delle coste più affascinanti d’Italia e dal nome che evoca storie mitologiche. Stiamo parlando della Riviera di Ulisse. Il viaggio ci porterà alla scoperta di quattro strutture ricettive da San Felice Circeo al Golfo di Gaeta.

La sfida si svolgerà nel modo che ormai conosciamo. Tutti i concorrenti, insieme a Barbieri, passeranno un giorno e una notte nei vari hotel e ne testeranno servizi e accoglienza ma soprattutto daranno un voto da 0 a 10, alla fine del soggiorno ovvero dopo la colazione, su cinque categorie: location, camera, servizi, colazione e prezzo. Bruno Barbieri avrà a disposizione un bonus, il Barbieri Plus, che lo chef potrà assegnare a uno dei concorrenti, quello che nella sua struttura ha dimostrato di avere un quid in più che lo ha attirato. La sua votazione rimarrà segreta sino alla proclamazione mentre quelle degli albergatori verranno rivelate al tavolo del confronto.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Ecco chi sono i concorrenti della quarta tappa nella Riviera di Ulisse

Scopriamo insieme chi sono i concorrenti della quarta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel nella Riviera di Ulisse, in onda il 28 settembre 2025:

Female Resort : Federica è la titolare di questa oasi di pace e benessere a 2 km dal mare. La struttura è stata aperta nel 2012 e ad aiutare Federica nella gestione sono sua sorella Marianna e sua mamma Laura. La struttura è composta da dieci camere e il colore predominante è il bianco. Lo stile è moderno ed essenziale. L’arredamento rispecchia le personalità delle tre donne e molte delle camere si ispirano infatti ai loro viaggi. La piscina è di acqua salata e nel parco si trova anche un campo da padel.

Le Palme Family Beach Village : Ubaldo è il proprietario insieme al fratello, della struttura che si trova a Terracina e che nasce come campeggio; nel 2015 è stata riqualificata e ristrutturata con grande attenzione alla sostenibilità ambientale – quasi tutto il villaggio usa l'energia elettrica prodotta dai pannelli fotovoltaici e le case mobili sono fatte con materiali eco-compatibili - con il progetto di farlo diventare un "family village" di lusso.

Martino Club Hotel : Antonio è uno dei titolari della struttura che sorge a Salto di Fondi, in provincia di Latina. L'hotel-villaggio si affaccia direttamente sul mare e la spiaggia privata è uno dei suoi punti di forza. L'ospite può dimenticare la vita quotidiana e farsi coccolare all'interno della struttura, dove troverà parrucchiere, edicola, attrezzi per sport di ogni tipo, pianobar, discoteca. La struttura è composta da 60 camere.

Bajamar Beach Hotel: Roberto è il proprietario di questa struttura che si trova a Formia e che offre ben sei tipologie di camere. L'arredamento è classico, fatto di materiali pregiati come legno massello e granito brasiliano. L'hotel si affaccia sul mare, ha una spiaggia privata e due ristoranti con terrazza vista mare.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.