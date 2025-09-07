Bruno Barbieri - 4 Hotel: la sfida dell'hôtellerie italiana riparte oggi, 7 settembre 2025, su Sky e in Streaming solo su NOW

Anticipazioni TV

Pronti, partenza, via! Bruno Barbieri - 4 Hotel riparte oggi, domenica 7 settembre 2025. La prima puntata della nuova stagione ci porta alla scoperta di quattro strutture ricettive dell'Isola d'Elba. L'appuntamento è su Sky e in Streaming solo su NOW.

Riparte Bruno Barbieri – 4 Hotel. Lo show in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, torna a farci compagnia ogni domenica a partire da oggi, 7 settembre 2025. Lo chef stellato Bruno Barbieri ci accompagnerà alla ricerca delle migliori strutture ricettive d’Italia, in un viaggio che ci porterà da Nord al Sud dell’Italia per otto nuovi episodi. Scopriamo insieme le tappe e le novità di questa nuova stagione, carica di bellezza e di passione.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: riparte il viaggio alla scoperta delle meraviglie dell’hôtellerie italiana

Il viaggio di Bruno Barbieri – 4 Hotel ricomincia oggi, domenica 7 settembre 2025, con la prima tappa del lungo viaggio di Bruno Barbieri, alla ricerca delle meraviglie dell’hôtellerie italiana. Ormai da anni abbiamo capito che lo show capitanato dallo chef stellato, non è solo una competizione che vede sfidarsi – in ogni puntata – 4 strutture ricettive diverse per storia, stile e filosofia alberghiera ma è anche e soprattutto una scoperta. Sì perché episodio dopo episodio scopriamo qualcosa in più sullo spirito, sulla passione, sull’eleganza e sulla precisione del modo d’ospitare italiano, mai secondo a nessuno. Nel corso di questo tour alla scoperta dell’Italia ospitale si scoprono angoli di paradiso, mentalità diverse, modi e maniere di accogliere e trattare l’ospite, in un turbinio di novità, tecnologie ma soprattutto di bellezza.

Le regole del gioco di Bruno Barbieri – 4 Hotel non cambiano ma arriva IL BARBIERI PLUS

Bruno Barbieri – 4 Hotel torna con la stessa formula di sempre e con 4 albergatori che si sfidano in ogni puntata, pronti a far vincere la propria struttura. Ogni concorrente, insieme a Barbieri, passa una notte in tutti gli hotel in gara, sperimentando di persona l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi e l’ospitalità di tutti i partecipanti. Al termine del soggiorno si procede alla votazione – da 0 a 10 – su 5 categorie (le stesse di ogni edizione) ovvero location, camera, servizi, colazione e prezzo. Solo alla fine della puntata sono svelati i punteggi acquisiti e solo in occasione dell’elezione del vincitore, vengono resi noti i voti di Bruno Barbieri, che quest’anno ha una novità tutta da scoprire: il Barbieri Plus?

Il Barbieri Plus

Il Barbieri Plus è un riconoscimento in più, di ben 5 punti, che Bruno Barbieri potrà decidere di dare, fuori categoria, a una particolare elemento che lo ha colpito durante il soggiorno e potrà trattarsi di un’accortezza nella pulizia, nei dettagli oppure di un gesto speciale che l’albergatore o il suo staff riservano al cliente. Il Plus avrà un peso sulla classifica finale e sarà scelto di volta in volta da Barbieri in base alla sua esperienza personale nella struttura.

Come ormai accade da diverse stagioni, Bruno Barbieri avrà una particolare attenzione per le scelte ecosostenibili degli albergatori che, anche con gesti minimi, dimostreranno di avere cura e rispetto per l’ambiente. Non mancheranno ovviamente le “lotte” dello chef stellato contro i runner e gli asciugami sul letto ma neanche le sue “trappole” che da sempre provano a sorpresa l’efficienza della struttura e del suo staff. Ovviamente non potrà essere assente il topper, la cui ricerca è diventata un must per 4 Hotel.

Le tappe della nuova stagione di Bruno Barbieri – 4 Hotel

Le otto tappe di Bruno Barbieri – 4 Hotel ci porteranno da Nord a Sud dell’Italia, isole comprese. E si partirà proprio dall’Isola d’Elba, che ospiterà la prima puntata. Si passerà poi in Sicilia, a Trapani, poi all’Aquila con la scoperta del Wild Abruzzo; poi si arriverà nella Riviera di Ulisse (nel Lazio, in provincia di Latina), a Bari, tra le Colline Senesi, a Parma con la sua food valley, il centro gastronomico dell’Emilia-Romagna e infine a Bergamo.

Il viaggio sarà lunghissimo ed è ora di partire. Scopriamo dunque chi si sfiderà nel primo episodio di oggi, 7 settembre 2025, su Sky – su Sky Uno alle 21.15 – e in Streaming solo su NOW.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: si riparte dall’isola d’Elba

Bruno Barbieri - 4 Hotel ricomincia dall’isola d’Elba, la più grande dell’Arcipelago Toscano. Quattro donne molto diverse tra loro si sfideranno e porteranno chef Barbieri alla scoperta di hotel di livello, immersi tra paesaggi unici.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.