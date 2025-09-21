TGCom24
Bruno Barbieri - 4 hotel
Bruno Barbieri - 4 Hotel alla scoperta dell'Abruzzo più selvaggio nella puntata di oggi, 21 settembre 2025

La terza tappa della nuova stagione di Bruno Barbieri - 4 Hotel ci porta alla scoperta del "Wild Abruzzo", tra l'Aquila e il Parco Nazione del Gran Sasso. Ecco chi sono gli hotel e gli albergatori in gara.

Oggi, domenica 21 settembre 2025, ci aspetta la nuova puntata di Bruno Barbieri – 4 Hotel, in onda su Sky e Streaming solo su NOW. Chef Barbieri ci porterà alla scoperta del Wild Abruzzo, tra l’Aquila e il Parco Nazione del Gran Sasso, luoghi di grande fascino, dove il turismo non è di massa. Ma chi sarà il vincitore di questo episodio selvaggio? Scopriamo insieme, prima di tutto, chi saranno i quattro alberghi e i quattro albergatori in gara. L’appuntamento su Sky Uno è, come sempre, alle ore 21.15.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: La sfida dell’hôtellerie italiana si sposta in Abruzzo, nel Wild Abruzzo

Un nuovo appuntamento con Bruno Barbieri – 4 Hotel ci aspetta questa penultima domenica di settembre e dopo la prima puntata nella azzurra isola d’Elba e la seconda nella colorata Trapani, è tempo di spostarsi un po’ più al centro della Penisola e di scoprire la selvaggia terra d’Abruzzo. Il viaggio alla ricerca delle migliori strutture ricettive d’Italia ci porta nel Wild Abruzzo, tra i luoghi suggestivi del Parco Nazione del Grand Sasso, uno dei posti più selvaggi ma anche più affascinati d’Italia, grazie alla loro tranquillità e al respiro fresco e libero della natura.

A sfidarsi in questo nuovo episodio saranno 4 strutture e 4 albergatori, molto diversi tra loro e con delle peculiari tutte da mostrare. E sono:

  • B&B Antica Dimora Del Tratturo Magno di Francesca
  • Villa Porelli Spa & Suite di Lorenzo
  • B&B Celestino V di Michela
  • Ginevra Boutique Room di Nicola
Ecco le regole del gioco di Bruno Barbieri – 4 Hotel e cos’è il Barbieri Plus

Le regole del gioco di Bruno Barbieri – 4 Hotel sono sempre le stesse delle passate edizioni ma quest’anno c’è una novità nelle votazioni finali. Ogni concorrente soggiorna una notte nella struttura del proprio avversario e durante il breve soggiorno ne testa i servizi e l’ospitalità. Alla fine del soggiorno, a colazione, i concorrenti danno un voto da 0 a 10 su cinque categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. Anche Bruno Barbieri vota le stesse categorie ma può aggiungere un bonus di cinque punti, il Barbieri Plus, per lodare un dettaglio, un servizio, un particolare della location trovato nell’hotel di uno dei concorrenti. Questo bonus incide ovviamente sulla classifica finale, che verrà svelata solo al tavolo del confronto.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

