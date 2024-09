Bruno Barbieri - 4 Hotel: La sfida dell'hôtellerie italiana continua tra i B&B di Napoli su Sky e in Streaming solo su NOW

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Bruno Barbieri - 4 Hotel. La quarta tappa della sfida tra gli albergatori italiani arriva a Napoli. Lo chef stellato ed esperto in hôtellerie farà un viaggio alla scoperta dei B&B della città partenopea, dalle mille anime. L'appuntamento è su Sky e in Streaming solo su NOW.

Continua il viaggio di Bruno Barbieri – 4 Hotel. La sfida dell’hôtellerie italiana è arrivata alla sua quarta tappa, Napoli, che andrà in onda su Sky e in Streaming solo su NOW, oggi 29 settembre 2024. Bruno Barbieri arriva nella città partenopea, dalle mille anime, alla ricerca del miglior B&B. Scopriamo insieme tutte le Anticipazioni della puntata. L’appuntamento su Sky Uno è per le ore 21.15.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: La quarta tappa è tra i B&B di Napoli

Napoli, la città della mille anime, è la protagonista della quarta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel. Lo chef stellato ed esperto in hôtellerie è pronto a trovare il miglior B&B del capoluogo campano. Il suo viaggio lo porterà alla scoperta della Napoli più autentica e tradizionale, quella ricca di contrasti, dove sacro e profano convivono e la bellezza e il caos si mescolano tra viottoli stretti, tra palazzi sfarzosi, mercati affollati e chiese barocche.

Napoli accoglie e sorprende e come ci ha rivelato lo stesso Barbieri durante la presentazione della nuova stagione, stupisce per la sua capacità di rinnovarsi e di presentarsi con novità inaspettate e sensazionali. Il visitatore è attratto dalla sua vivacità e dalla sua originalità e ne rimane per sempre affascinato. Barbieri ha scelto di testare l’ospitalità di quattro B&B, situati in palazzi storici, rimodernati e pronti a offrire un’esperienza quasi sensoriale, tra i quartieri della città partenopea, ognuno ricco di storia, la propria storia.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi sono gli sfidanti della quarta tappa a Napoli

A sfidarsi nella quarta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel saranno quattro B&B di Napoli. Ecco quali sono:

City Soul: Marco è uno dei soci proprietari del B&B situato nel cuore di Chiaia, il quartiere più elegante e lussuoso di Napoli, fatto di crocevia di piazzette affollate e di vicoli sempre animati. Marco ama la sua città ma anche la sua struttura e si occupa in prima persona dell’accoglienza e del benessere degli ospiti. Il City Soul è un ampio appartamento che ospita una sala comune e cinque camere da letto, ognuna di esse ispirata a un tema distintivo della città: teatro, cinema, musica, folklore e cibo;

Gentile Suite: Mariangela è la titolare insieme a suo marito. La struttura è situata nell’elegante quartiere residenziale del Vomero, una zona molto apprezzata e frequentata di Napoli. Il B&B è composto di sei camere da letto e una piccola area spa disponibile per gli ospiti, su prenotazione. Mariangela si è occupata personalmente della ricerca degli arredi, scegliendo perlopiù il colore bianco, che ne risalta la pulizia, per la proprietaria caratteristica importantissima per una struttura di alto livello;

La Gatta Cenerentola: Diego, un ex commercialista, gestisce il B&B insieme a sua moglie e si trova nel Rione Materdei. Il quartiere rappresenta la Napoli più autentica ed è un tripudio di colori e profumi, tra murales e panni stesi. Diego è un appassionato di arte, soprattutto di musica, e ha dedicato la sua struttura all’opera, La Gatta Cenerentola, di Roberto De Simone. All’interno del B&B vengono organizzati spettacoli teatrali, concerti per la promozione della musica popolare napoletana, presentazioni di libri o proiezioni di film. L’appartamento ha una superficie di oltre 400mq e si compone di sei ampie camere da letto, ognuna dedicata a personaggi dell’opera musicale di De Simone. All’interno ci sono anche una reception, una zona lettura, una sala winebar e una sala per la colazione;

The Dante House: Roberto è un ex avvocato e ha deciso di lasciare la sua professione una decina di anni fa. Il suo B&B si trova in Piazza Dante, una delle più famose di Napoli, nel centro storico della città, vicino al Cristo Velato e a Via San Gregorio Armeno. La struttura ha soffitti alti più di sei metri, con travi in legno e affreschi ma anche arredi fatti a mano e curati nel dettaglio. Le sei camere sono molto spaziose e hanno balconi che affacciano sulla piazza. Il loro arredamento è di design. Oltre a camere private, gli ospiti hanno a disposizione due sale comuni.

I quattro albergatori si sfideranno mostrando agli avversari il proprio concetto di ospitalità e di confort. La sfida si svolgerà come ormai siamo abituati a vedere: dopo il check-in, ognuno degli ospiti – Bruno Barbieri compreso – testerà l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi della struttura rivale e alla fine del soggiorno, dopo il check-out, daranno un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. I voti di Barbieri rimarranno segreti sino alla fine della puntata.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove continua la sfida tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel continueranno per altre quattro tappe. Si tornerà in Sardegna, a Cagliari, ma si arriverà anche nella Riviera del Brenta, vicino a Venezia, e nel Valdobbiadene.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.