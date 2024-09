Bruno Barbieri - 4 Hotel: La sfida tra gli albergatori italiani torna l'8 settembre 2024 su Sky e in Streaming solo su NOW

Anticipazioni TV

Plastic free, guerra al runner, test al cardiopalma per gli albergatori e tanto divertimento, anche quando non c'è il topper! Questi e altri gli ingredienti della nuova stagione di Bruno Barberi - 4 Hotel. Lo chef stellato ed esperto in Hôtellerie torna a fare il giro dell'Italia alla scoperta delle meraviglie del nostro paese.

Bruno Barbieri è pronto a tornare con il suo 4 Hotel. Il viaggio alla scoperta dell’ospitalità made in Italy riprende l’8 settembre 2024 in prima serata su Sky e in esclusiva sulla piattaforma streaming NOW .

La sfida tra gli albergatori protagonisti di Bruno Barbieri - 4 Hotel, vero e proprio tour tra le bellezze del nostro paese ma anche scoperta del grande potenziale - sempre più in crescita - dell’hôtellerie italiana, ci porterà a toccare otto tappe, da nord a sud, isole comprese. Il nuovo ciclo di episodi andrà in onda ogni domenica alle ore 21.15 e sono tante le novità in arrivo quest’anno, parola di Bruno Barbieri!

Bruno Barbieri - 4 Hotel: la ricetta del successo sta nel cambiamento e nel rispetto!

Bruno Barbieri è sempre più entusiasta di farci conoscere le bellezze del nostro paese ma anche di raccontarci come la nostra Italia sia sempre in pole position quando si tratta di cucina e di hôtellerie. Sarà sicuramente il gusto innato degli italiani, il calore e il colore che si respira, si vede e si vive lungo tutta la nostra penisola – isole comprese – a rendere l’ospitalità italiana un vanto e un modello da seguire.

L’hôtellerie italiana è da sempre la protagonista indiscussa di 4 Hotel, il cui format può rimanere fondamentalmente lo stesso grazie al suo continuo cambiamento e alla volontà degli albergatori, che di stagione in stagione si susseguono, di provare qualcosa di nuovo, di uscire dalla propria comfort zone, di sperimentare e di mettersi alla prova. Bruno Barbieri, nel presentare la nuova edizione in partenza l’8 settembre 2024, si è detto certo che l’ospitalità italiana la farà presto da padrona e che risponderà pienamente alle necessità, sempre più evidenti e impellenti, di un viaggiatore che vuole essere comodo, coccolato e vuole sentirsi come a casa. C’è un’intera generazione di albergatori nuovi, figli d’arte e non, che è pronta a farsi carico di tutto questo.

Sono tutti elementi che raccontano un’ospitalità italiana sempre più determinata a diventare specchio ma soprattutto biglietto da visita del nostro paese e non devono mancare, ora come prima e come in futuro, quelle accortezze – seppur minime – che dimostrino che gli albergatori italiani sono pronti a cambiare e a raccontare se stessi nelle proprie strutture. Da qui la sempre più crescente necessità di 4 Hotel e di Bruno Barbieri, di portare avanti la lotta al rispetto dell’ecosostenibilità e alla cura del dettaglio ma soprattutto a educare la futura generazione di albergatori ma anche di turisti al rispetto di quello che si ha e si vuole trasmettere alle future generazioni, così come al luogo che ti ospita come fosse casa tua, anche fosse solo per una notte.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: colpi di scena e ispezioni “severissime” in arrivo nella nuova stagione

Bruno Barbieri ne sa una più del diavolo, si sa e ci piace! È per questo che non vediamo l’ora di vedere lo chef impegnato nelle sue ispezioni da cliente puntiglioso e pure un po’ seccatore. E come sempre sia lodato il topper mentre che siano banditi runner sopra il letto, asciugamani fatti trovare sopra le lenzuola e non in bagno, bicchieri di plastica dentro involucri di plastica, grucce per armadi di materiali plasticosi e ovviamente la polvere, ma come rivela lo stesso Barbieri, quest’anno ci saranno colpi di scena sensazionali durante le ispezioni, più severe e meticolose. Altolà all’errore, insomma, soprattutto perché se errare è umano, perseverare è diabolico. L’attenzione al particolare così come al sostenibile non devono essere capi saldi solo di 4 Hotel ma devono essere – e in molti casi per fortuna già sono – regole inderogabili dell’hôtellerie italiana e non.

E in questa nuova edizione, in partenza domenica 8 settembre 2024, vedremo come gli albergatori in sfida faranno di tutto per dimostrare il “proprio io” agli ospiti, impegnandosi a dare loro la colazione perfetta, quella che deve raccontare il proprio territorio ma anche quella che possa far sentire il proprio cliente a casa.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: ecco quali sono le otto tappe della nuova stagione

Il viaggio di Bruno Barbieri e della nuova stagione di 4 Hotel parte dalla Sardegna. Una grande novità di quest’anno, con due straordinarie tappe tra le zone più ricercate dai turisti di tutto il mondo. Dopo sette stagioni di totale assenza, l’isola dei Nuraghi è una vera e proprio new entry ed entra a gamba tesa e con orgoglio, con la prima tappa nella costa del Sud, con la sua bellissima Baia di Nora, meta di turismo balneare e culturale, e poi con il suo capoluogo, Cagliari, metropoli dalle mille sfaccettature e dalle tante anime.

Bruno Barbieri proseguirà il suo tour a Genova, nella zona del Lago di Bolsena in provincia di Viterbo, sulla Riviera del Brenta, a Napoli, nel Valdobbiadene e poi in Trentino. Tutti luoghi di scoperta e di riscoperta a partire dal capoluogo campano in cui lo chef ha raccontato di aver trovato un’ospitalità ancora più preparata e cambiata in meglio, capace di valorizzare ancora di più la bellezza di una città vivace, ipnotica e senza tempo come Napoli sa sempre essere.

Ma Bruno Barbieri - 4 Hotel non si fermerà qui e sono tanti ancora i posti da raccontare, da ammirare e da amare!

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.