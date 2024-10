Bruno Barbieri - 4 Hotel, Anticipazioni: la sesta sfida tra gli albergatori italiani torna in Sardegna e sbarca a Cagliari

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri torna in Sardegna per la sesta sfida del suo 4 Hotel. La gara tra gli albergatori italiani si svolge nella millenaria Cagliari, città dai mille volti. Scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti della nuova tappa in onda su Sky e in Streaming solo su NOW.

Bruno Barbieri – 4 Hotel torna in Sardegna per la seconda annunciata tappa nella terra dei Nuraghi. La sesta sfida dell’hôtellerie italiana si svolgerà a Cagliari e andrà in onda domenica 13 ottobre 2024 su Sky – su Sky Uno alle 21.15 – e in Streaming solo su NOW. Scopriamo insieme chi saranno gli sfidanti di questo nuovo giro tra le coste dell’isola dei Quattro Mori.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: la sesta tappa della sfida dell’hôtellerie italiana arriva a Cagliari

Bruno Barbieri – 4 Hotel torna in Sardegna. Dopo la prima sfida svoltasi nel Sud della Sardegna, lo chef stellato si sposta di qualche chilometro e arriva nel capoluogo sardo, Cagliari. Millenaria, come la sua terra, Casteddu – come la chiamano i suoi abitanti – è un posto dalle mille anime e dagli stili architettonici diversi e maestosi. La città ha origini antichissime e si affaccia direttamente sul mare, in un golfo amplissimo e dalle acque cristalline. Punica, pisana, genovese, aragonese e sarda, Cagliari permette ai suoi abitanti e ai turisti che la scelgono – anche grazie al grande porto turistico che permette l’attracco delle navi da crociera – una full immersion tra mare, storia e folklore. Tra vicoli stretti e grandi piazze piene di vita, Cagliari è una porta d’accesso per scoprire una Sardegna che non ti aspetti, quella che non è solo spiagge e sole.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco chi sono gli sfidanti della sesta tappa tra gli hotel di Cagliari

Come per ogni puntata anche stavolta saranno quattro gli albergatori in sfida nella sesta tappa di Bruno Barbieri – 4 Hotel. A darsi battaglia a Cagliari saranno:

Hotel Villa Fanny: Lucina è la titolare di questo hotel situato nella villa storica di proprietà della sua famiglia, ubicata in una zona residenziale di Cagliari. L’edificio è in stile Liberty ed è stato costruito tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. La struttura si divide in due edifici uniti da un giardino d’inverno, adibito a sala colazione. Lucina ha curato personalmente la ristrutturazione e ha combinato arredi classici e contemporanei, con la predominanza dei colori bianco e nero. Gli ospiti possono rilassarsi in diverse sale, alcune dotate di caminetti lasciati sempre accesi, per godere di un’atmosfera accogliente. In totale ci sono diciannove stanze, ognuna con un proprio stile, luminose ed eleganti, dotate di ampie sale da bagno;

Hotel Aristeo: Luca è il proprietario – insieme a suo fratello gemello – di questo hotel situato al terzo piano di un palazzo che si affaccia sul lungomare della città. La struttura prende il suo nome dal mito di Aristeo, una figura legata a Cagliari perché si narra che sia stato proprio lui ad aver fondato la città e ad aver insegnato ai suoi abitanti a praticare l’apicoltura. Per questo motivo il design della struttura si rifà a un alveare. In totale sono presenti dodici camere, tutte dai colori pastello. Gli ambienti sono luminosi e moderni, con la predominanza del colore bianco e del legno, ricordando lo stile dell’arredamento scandinavo;

Neko Boutique Hotel: Mauro è il direttore di questa struttura situata al centro di Cagliari, circondata dai ristoranti e dai locali in una zona di shopping e di movida, vicino al porto. L’hotel si estende su tre piani ed è caratterizzato da un design ricercato e da un’architettura moderna. In totale sono presenti dieci camere, ognuna di essere con una sua personalità. Gli spazi sono curati nei minimi dettagli e offre una perfetta combinazione tra comfort, stile ed eleganza. All’ultimo piano è possibile usufruire di una terrazza che, in estate, viene usata come sala colazione e solarium.

Hotel Ambasciata: Filippo è il proprietario della struttura che si trova all’interno del quartiere Marina, uno tra i più antichi e vivaci di Cagliari. Prima di essere un hotel – e da questo si spiega il nome – era un’ambasciata e si è recentemente rinnovato quasi completamente, per offrire ambienti luminosi e confortevoli. In totale sono presenti una decina di camere, dall’arredamento moderno con la forte presenza di legno chiaro.

La gara si svolgerà come di consueto. Tutti gli sfidanti, Barbieri compreso, dopo aver fatto il check-in dovranno giudicare l’accoglienza, lo stile, la pulizia, i servizi degli hotel e più in generale l’ospitalità di ciascun albergatore. A colazione, dopo il check-out, i concorrenti passeranno alla votazione e dovranno dare un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi e prezzo. La votazione di Barbieri rimarrà segreta sino a dopo il tavolo del confronto e potrà ribaltare o confermare la classifica provvisoria.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: ecco dove si svolgeranno le ultime due sfide tra gli albergatori italiani

Le sfide tra gli albergatori di Bruno Barbieri – 4 Hotel stanno per concludersi. Le ultime due tappe si svolgeranno nel Vaddobiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.