Bruno Barbieri - 4 Hotel, Anticipazioni: La Prima Sfida della nuova Stagione è nella Costa Sud della Sardegna

Anticipazioni TV

Bruno Barbieri arriva sulle coste sarde per la prima puntata della nuova stagione di 4 Hotel. Tra la verdeggiante flora dell'isola e le sue coste dalla sabbia bianchissima e dal mare cristallino, lo chef italiano ed esperto Hôtellerie decreterà chi sarà il miglior albergatore della Costa sud della Sardegna. Ecco tutte le Anticipazioni.

Bruno Barbieri – 4 Hotel riparte da stasera, domenica 8 settembre 2024. L’appuntamento con la sfida tra gli albergatori italiani e il viaggio alla scoperta delle nuove frontiere dell’Hôtellerie italiana è in prima serata su SkyUno e in Streaming solo sulla piattaforma streaming NOW . Le tappe di questa nuova edizione saranno otto e ci porteranno da Sud a Nord dell’Italia, isole comprese. Ma vediamo insieme le Anticipazioni di cosa vedremo nella prima puntata in onda oggi alle ore 21.15.

Leggi anche Bruno Barbieri - 4 Hotel: La sfida tra gli albergatori italiani torna l'8 settembre 2024 su Sky e in Streaming solo su NOW

Bruno Barbieri – Hotel: La Sfida tra gli albergatori italiani parte della Costa Sud della Sardegna

Bruno Barbieri arriva per la prima volta in Sardegna con il suo 4 Hotel. La bandiera dei 4 Mori è una new entry orgogliosa e pronta ad affrontare tutte le prove che Barbieri vorrà sottoporle. La nuova stagione della sfida tra gli albergatori italiani prende il via dall’isola dei Nuraghi con due tappe. La prima, quella che vedremo stasera, domenica 8 settembre 2024 su SkyUno e in streaming in esclusiva su NOW, ci porterà alla scoperta del mondo dell’Hôtellerie della Costa Sud della Sardegna, tra Pula, Nora, Santa Margherita di Pula e Capo Blu. Mare cristallino e macchia mediterranea circondano le strutture che vedremo in gara nella puntata di oggi. Gli albergatori sardi dovranno convincere i propri avversari e Bruno Barbieri, giudice integerrimo – e ospite puntiglioso con i suoi test – che il loro hotel è il migliore e che “vale il viaggio”.

Ecco chi sono i concorrenti della Costa Sud della Sardegna:

Nora Club Hotel & Spa : Elena Sofia è la direttrice di questo hotel a 4 stelle a 800 metri dal mare cristallino sardo ma anche a 900 metri dal sito archeologico di Nora , uno tra i più suggestivi della Sardegna e tra i più importanti per la storia antica romano-punica. Tutta la struttura è costruita intorno alla piscina e tutto intorno c’è un parco molto curato e vario. Le camere sono ampie e arredate con uno stile country-chic ricercato e pieno di dettagli. Tutte le stanze hanno un accesso privato al giardino e quindi uno spazio verde dedicato. Elena è una donna molto sicura e anche molto preparata, visto anche il suo master in hotel management. Prima di dedicarsi all’hotel della sua famiglia ha fatto pratica in altre strutture. Il Nora Club si propone di mettere la Sardegna e le eccellenze dell’isola al centro della sua filosofia. Per questo l’arredo è composto da materiali ed elementi locali, così come sono presenti piante autoctone e un ristorante che propone una cucina con i prodotti del territorio;

: è la direttrice di questo a sardo ma anche a , uno tra i più suggestivi della Sardegna e tra i più importanti per la storia antica romano-punica. Tutta la struttura è costruita intorno alla piscina e tutto intorno c’è un parco molto curato e vario. Le camere sono ampie e arredate con uno stile country-chic ricercato e pieno di dettagli. Tutte le stanze hanno un accesso privato al giardino e quindi uno spazio verde dedicato. Elena è una donna molto sicura e anche molto preparata, visto anche il suo master in hotel management. Prima di dedicarsi all’hotel della sua famiglia ha fatto pratica in altre strutture. Il Nora Club si propone di mettere la Sardegna e le eccellenze dell’isola al centro della sua filosofia. Per questo l’arredo è composto da materiali ed elementi locali, così come sono presenti piante autoctone e un ristorante che propone una cucina con i prodotti del territorio; Orti di Nora : Gianmario è il direttore di questo hotel rurale , a Santa Margherita di Pula , località di mare vicino a Pula. La struttura interna è il punto di forza dell’hotel, composto da due piscine, due vigneti, un grande orto e uno spazio che ospita molto animali come struzzi, alpaca e cervi. La presenza degli animali così come anche delle altre peculiarità appena descritte, rende gli Orti di Nora una meta molto amata dalle famiglie. Gianmario ha cominciato la sua attività nel mondo dell’hôtellerie come portiere notturno ed è poi diventato direttore di questo hotel, che lui definisce creativo. Questo perché nelle sue stanze e sulle facciate della struttura, sono presenti diversi murales che raccontano la cultura sarda;

: è il direttore di questo , , località di mare vicino a Pula. La struttura interna è il punto di forza dell’hotel, composto da due piscine, due vigneti, un grande orto e uno spazio che ospita molto animali come struzzi, alpaca e cervi. La presenza degli animali così come anche delle altre peculiarità appena descritte, rende gli Orti di Nora una meta molto amata dalle famiglie. Gianmario ha cominciato la sua attività nel mondo dell’hôtellerie come portiere notturno ed è poi diventato direttore di questo hotel, che lui definisce creativo. Questo perché nelle sue stanze e sulle facciate della struttura, sono presenti diversi murales che raccontano la cultura sarda; Capo Blu Boutique Hotel : Mattia è il direttore dell’hotel di Santa Margherita di Pula , situato nella zona denominata proprio Capo Blu , a 800 metri dal mare . La struttura è un recupero di una vecchia discoteca , molto amata nell’isola, trasformata in hotel circa dieci anni fa. Mattia è romano di nascita e sardo d’adozione, visto che gestisce la struttura dal 2020, insieme a suo padre. Mattia non è però solo un direttore è un “local advisor” come lui stesso si definisce. È infatti in grado di organizzare numerose attività per scoprire la Sardegna e la Costa del Sud. Capo Blu è una struttura curata, con gli spazi studiati per essere funzionali e confortevoli; le camere e le aree comuni sono eleganti e non mancano elementi di design. Al suo interno trovano spazio anche installazioni di artisti locali, rendendo l’hotel promotore delle realtà vicini. Il pool-bar la mattina è dedicato alle colazioni mentre la sera è un bar.

: è il direttore , situato nella , a . La struttura è un recupero di una , molto amata nell’isola, trasformata in hotel circa dieci anni fa. Mattia è romano di nascita e sardo d’adozione, visto che gestisce la struttura dal 2020, insieme a suo padre. Mattia non è però solo un direttore è un “local advisor” come lui stesso si definisce. È infatti in grado di organizzare numerose attività per scoprire la Sardegna e la Costa del Sud. Capo Blu è una struttura curata, con gli spazi studiati per essere funzionali e confortevoli; le camere e le aree comuni sono eleganti e non mancano elementi di design. Al suo interno trovano spazio anche installazioni di artisti locali, rendendo l’hotel promotore delle realtà vicini. Il pool-bar la mattina è dedicato alle colazioni mentre la sera è un bar. Hotel Stele di Nora: Gabriele è il direttore dell’hotel situato a pochi passi dal centro della cittadina di Pula. La struttura permette una vacanza al mare e in mezzo alla natura, senza rinunciare alle comodità della città. Gabriele è un pulese doc e si dedica completamente alla sua struttura, divisa in due piani. Nel primo sono disposte le camere mentre nel secondo è situata una piscina con spiaggia artificiale e c’è un’ottima vista della natura intorno. La struttura ha un arredo moderno e minimal, che dà al tutto un aspetto elegante.

Bruno Barbieri – 4 Hotel: Ecco le regole della gara

La formula di 4 Hotel è sempre la stessa. I quattro albergatori in gara presenteranno le proprie strutture di diverse fasce di prezzo o categoria, con l’obiettivo di dimostrare di essere la migliore nella zona, grazie alle proprie peculiarità e al proprio fascino. Alla fine di ogni soggiorno, i concorrenti che hanno soggiornato nell’hotel del proprio avversario e Bruno Barberi, daranno un voto da 0 a 10 su 5 categorie: location, camera, colazione, servizi, prezzo. Nel mirino ci saranno sempre non solo la pulizia e l’ubicazione dell’hotel ma anche cosa offre la struttura, l’accoglienza del personale, lo stile e l'attenzione alle scelte ecosostenibili. Il rispetto al green è un elemento molto importante per Barbieri che, con 4 Hotel, ha cominciato una vera e propria Crociata contro la non cura e la non preservazione dell’ambiente. Come sempre la votazione dello chef rimarrà segreta sino al confronto finale e potrà cambiare o confermare il risultato della gara.

Bruno Barbieri - 4 Hotel: Le prossime tappe del viaggio nell’Hôtellerie italiana

Bruno Barbieri continuerà il suo viaggio in un’altra tappa in Sardegna, a Cagliari, e poi continuerà a Genova, nella zona del Lago di Bolsena, in provincia di Viterbo, nella Riviera del Brenta, poco lontano da Venezia, a Napoli, nel Valdobbiadene e in Trentino.

Bruno Barbieri - 4 Hotel va in onda ogni domenica sera su Sky e in Streaming solo su NOW.