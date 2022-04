Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan abortisce… Ma è tutta una menzogna

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Brave and Beautiful, provenienti dalla Turchia. Suhan nasconde a Cesur una verità clamorosa sulla gravidanza.

Il rapporto tra Suhan e Cesur si è incrinato irrimediabilmente e i due hanno deciso di divorziare. Nelle nuove puntate di Brave and Beautiful, presto in onda su Canale5, Suhan deciderà di nascondere all’ex marito la sua gravidanza, nonostante i tentativi di Korhan di farla ragionare. Le Anticipazioni sulla soap turca, infatti, ci rivelano che Suhan si convincerà a crescere da sola il figlio che porta in grembo, facendo credere a Cesur di essersi recata in una clinica per abortire, in modo che l’uomo non possa interferire con il suo futuro.

Suhan e Cesur nemici giurati nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dopo essere convolata a nozze con Cesur per indispettire il padre, nonostante provi forti sentimenti per il suo sposo, Suhan inizia a temere che questa unione non la renderà mai una donna libera e chiede il divorzio. Sebbene distrutto dalla richiesta della moglie, Cesur acconsente e firma le carte per rendere ufficiale la separazione. Nel frattempo, tuttavia, Suhan ha scoperto di essere incinta e teme che questa notizia farà ripiombare Cesur nella sua vita. Incapace di ammettere l’amore che nutre per l’ormai ex marito, la donna si confiderà con Sirin che l’aiuterà a tenere nascosta la gravidanza in nome della loro profonda amicizia. A complicare la già complessa situazione, tuttavia, ci pensa Korhan che, con l’inganno, costringe Cesur e Suhan a confrontarsi, sperando che i due possano fare pace. Proprio quando la situazione degenera e Cesur lascia la casa di Korhan, quest’ultimo origlia una conversazione telefonica della sorella e rimane spiazzato, scoprendo che è incinta.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Suhan vuole abortire

Kohran ascolta una conversazione telefonica di Suhan, e scopre che non solo è incinta ma che vuole anche recarsi in una clinica per abortire. Sotto shock, Korhan tenta di dissuadere la sorella a commettere tale gesto, chiedendole di confessare tutta la verità a Cesur ma Suhan ormai ha deciso: interromperà al più presto la gravidanza. Pur avendo promesso di mantenere il segreto, Korhan non riesce a stare in silenzio davanti a questo atroce inganno e contatta immediatamente Cesur, raccontandogli la verità e chiedendogli di raggiungere la sorella in clinica per persuaderla a tenere il bambino. Cesur si precipita da Suhan, che nel frattempo ha spento il telefono e ha rifiutato tutte le sue chiamate, ma ormai è tardi: la donna esce in lacrime dalla sala operatoria e conferma di aver abortito.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan sta mentendo

Cesur è distrutto dalla notizia e lascia la clinica, giurando a sé stesso che non si farà mai più ingannare da Suhan e dall’amore che prova per lei, dopo il gesto che ha compiuto. In realtà, grazie ad un flashback, scopriamo che Suhan ha mentito sull’aborto e ha deciso di tenere il bambino, lasciando il padre all’oscuro per non dover condividere con lui il resto della sua vita. Suhan, infatti, ha ricordato le parole della madre di Cesur, che ha cresciuto il figlio da sola per allontanarlo dalla violenza del mondo che vive ogni giorno. Seguendo l’esempio di Fugen, Suhan torna a casa pronta a dare alla luce suo figlio senza mai permettergli di conoscere Cesur.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.