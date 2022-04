Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Suhan mente sulla sua gravidanza! Cesur distrutto…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Brave and Beautiful, provenienti dalla Turchia. Suhan protagonista di un colpo di scena nella soap di Canale5.

Brave and Beautiful è tornato su Canale5 con una nuova stagione e la soap turca si fa sempre più ricca di intrighi e colpi di scena. Le Anticipazioni delle puntate, presto in onda in Italia, ci rivelano che Suhan si renderà protagonista di un colpo di scena, riflettendo a lungo sulla possibilità di interrompere la gravidanza per recidere il legame con Cesur. La donna, infatti, ha sposato l’acerrimo nemico della sua famiglia per vendicarsi del padre ma ora è preda di dubbi e, volendo allontanare per sempre Cesur, si vede costrette a ricorrere ad un terribile sotterfugio.

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: l’infelicità di Suhan

La seconda stagione di Brave and Beautiful entusiasma il pubblico di Canale5 con intrighi e colpi di scena. La soap turca riserverà nuove sorprese, stando alle Anticipazioni delle puntate presto in onda in Italia, che riguardano una scelta difficile ma obbligata da parte di Suhan. La donna, infatti, inizia a non sopportare più il vincolo matrimoniale che la lega a Cesur, sebbene i due siano ancora innamorati e spinti da una forte passione, i fantasmi del passato peseranno su Suhan che chiederà al marito di concederle il divorzio. Cesur, distrutto, riuscirà a comprendere le ragioni della moglie e firmerà le carte. Ed è proprio in questo frangente che Suhan farà una scoperta assurda.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Suhan incinta

Ancora convinta dell’innocenza di suo padre e libera dal matrimonio con Cesur, Suhan inizierà ad avvertire dei malori improvvisi che la porteranno a sottoporsi ad un controllo medico. Così, Suhan scopre di essere incinta ed è totalmente terrorizzata, al punto da non voler rivelare nulla all’ex marito. Dopo aver scoperto che Cesur è entrato in possesso delle azioni dell’azienda grazie al ricatto perpetrato nei confronti di Tahsin, Suhan deciderà di far credere all’uomo di aver abortito, gettando Cesur nello sconforto più totale. Si creano così nuovi intrighi, che porteranno a conseguenze inaspettate.

Korhan smaschera Cahide nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Cahide ha accolto l’aiuto di Hulya, inscenando una finta gravidanza per irretire il marito Korhan. Tutte le verità vengono al pettine e l’uomo scoprirà la menzogna della moglie, diventando una vera e propria furia. Nel frattempo, tuttavia, Cahide è rimasta realmente incinta e comunica la notizia a Korhan il quale, non potendo più fidarsi della moglie, crede che il bambino sia frutto della sua infedeltà. Mentre Hulya abbandona il figlio, Cahide trova rifugio da Tashin che obbligherà la donna a crescere anche il bambino rimasto orfano. Cesur, sconvolto dall’aborto, accetterà di ospitare Riza dopo la scarcerazione, finendo per scoprire il doppio gioco dell’uomo.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.55.