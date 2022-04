Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Sirin è scomparsa. Riza nasconde una macchina di sangue!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Brave and Beautiful, la soap turca in onda su Canale5. Nelle nuove puntate, Riza nasconde una macchia di sangue nella sua camera, Sirin è sparita.

Giungono nuove, scottanti, scioccanti anticipazioni sulle puntate di Brave and Beautiful presto in onda su Canale5. Le trame della soap turca, stando agli spoiler, raccontano della scomparsa di Sirin, che farà andare fuori di testa Kemal. Mentre Riza sembra essere coinvolto nella sparizione della donna, sospettato di averla aggredita a causa della presenza di una macchia di sangue nella sua camera da letto, Hulya lascia il suo bambino davanti casa di Reyhan, che si vedrà costretta ad accudirlo nella speranza di scoprire la verità sulla gravidanza.

Hulya abbandona suo figlio nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Hulya è rimasta incinta e Cahide ne ha approfittato per coinvolgere la donna in un terribile inganno ai danni del marito Korhan. Dopo aver scoperto di essere rimasta a sua volta incinta, perdendo la fiducia del marito, Cahide annulla l’accordo con Hulya che si trova senza più una rete di sostegno e un bambino che non può accudire. La donna decide dunque di recarsi a casa di Reyhan, per lasciare il bambino appena nato davanti la porta insieme ad un misterioso biglietto. Avvertendo strani rumori provenire dall’esterno della sua cucina, Reyhan si precipita in giardino, dover trova il neonato in un pianto disperato. Presa alla sprovvista, la donna prende con sé il bambino ma non ha intenzione di lasciar perdere il mistero che avvolge questa gravidanza.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza uccide Sirin?

Mentre Suhan inganna Cesur, Riza è deciso a vendicarsi della donna. Sirin, nel frattempo, trova una scusa banale per poter entrare nella camera da letto dell’uomo, dove trova una valigetta piena zeppa di foto di Suhan. Mentre si interroga sulla scoperta agghiacciante, Sirin viene sorpresa da Riza che va su tute le furie e si affretta a sbarazzarsi delle foto, bruciandole tutte. Nel frattempo, Sirin sparisce improvvisamente e Riza è l’ultimo ad averla vista. Kemal interroga l’uomo, che nega di aver visto la donna, ma nella sua stanza c’è un’enorme macchia di sangue che fa dubitare Kemal. Dopo averla sorpresa nella sua camera, Riza ha ucciso Sirin?

Brave and Beautiful Anticipazioni: Reyhan interroga Cahide

Dopo aver trovato il bambino fuori dalla porta di casa, Reyhan legge il biglietto che Hulya ha lasciato per lei, scoprendo che la gravidanza è collegata a Cahide. Nel biglietto, infatti, c’è scritta l’eloquente frase: “Questo bambino appartiene ai Korludag. Cahide sa tutto”. Così, Reyhan cerca di interrogare Cahide, che si rifiuta di darle spiegazioni sul neonato, nonostante la donna la implori di raggiungerlo per aiutarla. Nel frattempo, la notizia dell’abbandono del figlio di Hulya raggiunge anche Suahn e Tahsin che si precipitò a casa di Reyhan.

Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.45.