Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Riza è davvero morto? Il mistero si infittisce…

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni sulle nuove puntate di Brave and Beautiful, la soap turca in onda su Canale5. Riza è morto in mare? Cesur ha dei sospetti.

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia. Il mistero sulla presunta morte di Riza si infittisce nelle nuove puntate della soap, in onda su Canale5, e Cesur non crede che le indagini del Pubblico Ministero siano attendibili. Mentre Suhan festeggia dopo essere stata ricoverata in ospedale, Cesur si mette sulle tracce di Riza, certo che l’uomo non fosse realmente sulla nave che è affondata in mezzo al mare non lasciando superstiti.

Cesur preoccupato nelle nuove puntate di Brave and Beautiful

Dopo aver avvelenato Suhan, Riza è fuggito ed è finito su una nave per nascondersi. La nave, tuttavia, è affondata e il Pubblico Ministero ha finalmente una buona notizia da dare a Cesur: il suo rivale numero uno è morto in mare aperto e non sarà mai più un problema. La nave affondata nel Mar Nero, infatti, ha graziato solamente cinque passeggeri e Riza non è tra questi. L’uomo è salito a bordo sotto falso nome ma, grazie alle registrazioni e all’elenco dei passeggeri, gli agenti hanno appurato che Riza non è sopravvissuto all’incidente in mare aperto. Nonostante le prove schiaccianti, Cesur è molto preoccupato.

Anticipazioni Brave and Beautiful: Riza è veramente morto?

La notizia del Pubblico Ministero porta tutti a festeggiare la morte di Riza, ovvero la chiusura di un capitolo lungo, sanguinoso e pieno di brutti imprevisti. Tutti sono al settimo cielo tranne Cesur, che non è affatto convinto. Nonostante le prove e le telecamere, sebbene i cinque sopravvissuti non corrispondano in nulla al suo nemico, Cesur crede che un uomo come Riza non possa essere eliminato dal fato tanto semplicemente. Mentre Sirin e Kemal si lasciando andare ad una danza per la gioia, Cesur attende il ritorno di Suahn per un colloquio privato con il PM, il quale tuttavia smonta ogni ipotesi contraria alla morte di Riza. Così, Cesur decide di indagare in autonomia, contattando Hikmet, lo scagnozzo del presunto defunto, che fa delle rivelazioni sconcertanti.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur vicino alla verità

Cesur interroga Hikmet, costringendolo a rivelare la verità con le maniere forti e lui cede, ammettendo di aver falsificato il passaporto di Riza per permettergli la fuga in mare. Nonostante le ipotesi di Cesur, tuttavia, Hikmet nega di aver organizzato un finto naufragio ed è certo che Riza sia morto, non potendo saper prima che la nave sarebbe colata a picco in mezzo al Mar Nero. Hikmet, tuttavia, riaccende la speranza che Cesur non si stia sbagliando del tutto, raccontando di aver aiutato a fuggire anche Kaya che si trova ora in coma, ricoverato in ospedale dopo essere scampato alla morte. Kaya confermerà la versione dei fatti del PM e delle indagini della Polizia? Riza è ancora vivo e ha preso tutti in giro?

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.