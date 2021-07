Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur tra la vita e la morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Brave and Beautiful provenienti dalla Turchia rivelano che che presto in Italia assisteremo ad uno scontro a fuoco... durante il quale il protagonista rischierà di morire!

Nelle puntate italiane di Brave and Beautiful, abbiamo già visto Cesur rischiare la vita per salvare quella dell'acerrimo nemico... e le anticipazioni turche ci mostrano che il protagonista sarà ben presto nuovamente in pericolo: qualcuno gli sparerà!

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Hulya accusa Turan... ma l'assassina è lei!

Mentre noi vediamo Hulya fare una soffiata alle autorità, accusando il padre di suo figlio, Turan, di essere colui il quale si è sporcato le mani con il sangue del dottor Nedim, i telespettatori turchi hanno già scoperto la verità sull'efferato delitto: il medico è stato assassinato proprio dalla prostituta. Così, l'ex compagno di Hulya viene arrestato, e poco dopo torna a piede libero per mancanza di prove. Una volta uscito di prigione, Turan va a cercare la ragazza, e la trova nella tenuta dei Korludag. L'uomo è intenzionato a farla fuori, ma, dopo aver saputo che è in dolce attesa, non se la sente più. Ovviamente, a Turan sorge il dubbio che il padre sia lui; Hulya, mentendogli spudoratamente, gli dice che il bebè che porta in grembo è di Bulent.

Cesur si accorge che qualcosa non quadra, nelle Anticipazioni Turche di Brave and Beautiful

Nel frattempo, Cesur s'imbatte in una scena che desta la sua curiosità. In un video girato da Kemal, il protagonista si accorge che ci sono l'ex fidanzato di Suhan e la moglie di Kohran che si abbracciano. All'Alemdaroglu verrà spontaneo interrogarsi su quale sia realmente la natura del rapporto che lega i due cognati. Anche Sirin, con le sue insinuazioni, non fa che alimentare i dubbi del forestiero; la giovane, infatti, afferma che, per quanto ne sa, la creatura di Cahide potrebbe essere dell'Aydinbas e non del consorte. Il figlio di Mihriban tenta di giustificarsi: quell'abbraccio era soltanto un modo come un altro per dimostrare alla cognata di supportarla, essendo lei oltremodo in ansia per Kohran.

Brave and Beautiful Anticipazioni Turche: Cesur viene colpito da un proiettile!

Capendo che Cesur sta ficcanasando, Bulent comincia a pensare che la cosa migliore da fare sia sbarazzarsi una volta per tutte di lui. Determinato, si accorda con le sue due complici per eliminarlo. Turan, ormai a conoscenza della verità, inizia invece a ricattare i tre: pretende di ricevere un bel gruzzolo in cambio del suo silenzio. Hulya, quindi, prende in mano la situazione, e mente nuovamente all'ex compagno, confessandogli che sarà un certo Cesur Alemdaroglu a consegnargli il denaro richiesto... una persona che, però, è stata in realtà incaricata dall'Aydinbas di ucciderlo. Il protagonista, chiaramente all'oscuro di tutto, viene attirato nel luogo dell'incontro con l'inganno, ossia con un falso messaggio della Korludag; pertanto, Cesur resta coinvolto in uno scontro a fuoco... ed un proiettile lo colpisce al petto!

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.45.