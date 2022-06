Brave and Beautiful Anticipazioni 8 giugno 2022: Suhan fa finire Riza dietro le sbarre!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 8 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag riesce finalmente ad inchiodare il fratello di Adalet!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 8 giugno 2022, alle 16.45, Suhan incastra Riza, il quale, finalmente, finisce in manette!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Cesur convinto che Riza abbia ucciso Adalet!

Cesur è certo che Riza sia colpevole di più di un crimine. Anzitutto, il ragazzo sa che è stato lui a commissionare prima il rapimento e poi l'omicidio di Fugen a Salih. Purtroppo però l'Alemdaroglu non ha prove che possano incriminare Riza per la morte della povera madre. Ora, inoltre, il protagonista si sta convincendo che dietro alla scomparsa di Adalet ci sia proprio il fratello di quest'ultima...

Non ci sono prove sufficienti contro Riza, nelle Anticipazioni del 8 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Cesur sa che Adalet non è semplicemente svanita nel nulla: la moglie di Tahsin è stata brutalmente assassinata. In più, il giovane crede anche di conoscere il nome dell'assassino che l'ha fatta fuori, ossia Riza. Così, l'Alemdaroglu si dirige come una furia cieca dal procuratore Serhat, chiedendo a gran voce che l'ex galeotto torni in carcere, e stavolta non da innocente, bensì da colpevole. Peccato che, sottolinea il poliziotto, nemmeno in questo caso ci sono prove sufficienti a farlo finire dietro le sbarre! Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan è amareggiato, ma per fortuna c'è Suhan, pronta a prendere in mano la situazione...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza cade nella trappola di Suhan!

Mentre Cesur mette in guardia i cittadini di Korludag sulla pericolosità di Riza, la sua promessa sposa sta mettendo in atto un piano ben architettato per inchiodare una volta per tutte il malvivente. La Korludag, alla fine, riesce nel suo intento: Riza cade nella sua trappola, e viene arrestato. D'accordo con il procuratore, il futuro papà riceve dal prigioniero le istruzioni per trovare il cadavere di Adalet. Intanto, la voce della morte della donna inizia a diffondersi per tutto il paese; il medico, allora, consiglia ai familiari di continuare a tenere Tahsin all'oscuro della triste vicenda: lo shock, nelle sue condizioni, potrebbe essergli fatale...

