Brave and Beautiful Anticipazioni 3 giugno 2022: Suhan accetterà la proposta di matrimonio di Cesur?

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 3 giugno 2022 su Canale 5 rivelano che l'Alemdaroglu vuole che la Korludag diventi sua moglie! Che cosa risponderà lei?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 3 giugno 2022, alle 16.45, mentre Cesur e Suhan stanno per diventare - di nuovo - marito e moglie, il matrimonio tra Bulent e Banu salta!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Banu pronta a convolare a nozze con Bulent...

Mihriban è profondamente delusa dall'atteggiamento di Bulent, il quale l'ha pugnalata alle spalle, alleandosi con il suo peggior nemico, Tahsin. Tuttavia, la donna non può di certo smettere di voler ben al suo unico figlio; pertanto, l'Aydinbas incontra Banu, e le chiede di accettare senza esitazione alcuna la proposta di matrimonio che Bulent ha intenzione di farle; in realtà, l'avvocatessa dai capelli rossi ha già deciso, e le annuncia che dirà di sì al fidanzato!

Cesur e Suhan presto sposi, nelle Anticipazioni del 3 giugno 2022 di Brave and Beautiful

Suhan sente Cesur parlare al telefono e, subito dopo, lo vede uscire di casa in tutta fretta, senza fornirle nessuna spiegazione. Temendo che l'amato si stia per cacciare di nuovo nei guai, l'imprenditrice lo pedina. Così, la Korludag lo raggiunge, e lo trova in un radura fiorita. In questo luogo da favola, l'Alemadaroglu le fa una vera e propria dichiarazione d'amore; successivamente, il ragazzo tira fuori un prezioso anello, e le chiede se vuole sposarlo... ma questa volta per davvero! La giovane, emozionata, non può che accettare.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Banu lascia Bulent!

Mentre Cesur e Suhan sono in procinto di convolare a nozze, il matrimonio tra Bulent e Banu sta per saltare. Il protagonista ha infatti mostrato all'amica la registrazione in cui il figlio di Mihriban ammette di aver appiccato l'incendio in cui proprio l'Alemdaroglu ha rischiato di perdere la vita. Banu, allora, raggiunge Bulent come una furia cieca e, con le lacrime agli occhi, tronca il fidanzamento.

Brave and Beautiful va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45.