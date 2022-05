Brave and Beautiful Anticipazioni 27 maggio 2022: Suhan viene presa in ostaggio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda venerdì 27 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la Korludag è in pericolo, e soltanto l'Alemdaroglu può salvarla!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 27 maggio 2022, alle 16.45, Cesur rapisce Riza per costringerlo a confessare. Allora, per costringere il ragazzo a liberare il suo capo, Turan prende Suhan in ostaggio!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza senza scrupoli!

Cesur pretende di conoscere la verità sull'omicidio di Salih. Lui stesso era stato incastrato per l'assassinio del padre di Sirin, ma, poi, un bambino di nome Alì, il testimone-chiave, ha indicato Tahsin come il killer che la polizia stava cercando. Lo spietato proprietario terriero è finito dietro le sbarre, però, nel giro di qualche giorno, è stato scagionato: Riza ha pagato un mendicante affinché si facesse trovare in possesso dell'arma del delitto dagli agenti.

Cesur sequestra Riza, nelle Anticipazioni del 27 maggio 2022 di Brave and Beautiful

L'Alemdaroglu ha iniziato ad investigare per conto suo, convinto che, in realtà, fosse stato il Korludag senior a sparare a Salih, e non il clochard. Quest'ultimo, intimorito dal ragazzo, ha chiesto al fratello di Adalet più soldi per mantenere il silenzio; così, Riza si è intrufolato nell'ospedale dalla prigione in cui si trovava, e lo ha soffocato con un cuscino. Con la morte del mendicante, Cesur capisce di aver perduto la sua unica possibilità di scoprire la verità sull'omicidio del marito di Reyhan, e su quello di Fugen, sua madre. Il giovane, allora, compie un gesto disperato: rapisce l'ex galeotto! Secondo l'Alemdaroglu, infatti, Riza sa tutto.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Turan prende Suhan in ostaggio...

Quando Suhan entra a conoscenza del fatto che l'ex marito ha sequestrato il fratello di Adalet gli chiede di liberarlo. La ragazza è fermamente convinta che Cesur, impetuoso com'è, finirà con il cacciarsi di nuovo in guai seri. Il figlio dei defunti Fugen ed Hasan, però, si rifiuta di assecondarla. Tuttavia, ad un certo punto l'Alemdaroglu si vede costretto a rilasciare Riza, dato che Turan ha a sua volta preso in ostaggio la Korludag!

