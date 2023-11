Blanca 2: il Finale di Stagione stasera su Rai 1, Blanca riuscirà a fermare Polibomber?

Anticipazioni TV

Termina questa sera con la sesta e ultima puntata la seconda stagione della serie di successo Blanca, di cui ci sarà certamente una terza stagione. Saluteremo quindi Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Michela Cescon, Stefano Dionisi e il restante cast di una delle più belle storie raccontate su Rai 1.

Da qualche settimana il giovedì è per noi il giorno di Blanca, che ci ha tenuto compagnia in questo autunno per 5 serate, con puntate che erano dei veri e propri film. Adesso siamo arrivati al finale di stagione, in altre parole alla sesta e ultima puntata della seconda stagione. La fiction con Maria Chiara Giannetta nei panni di una consulente ipovedente della polizia di Genova si chiude questa sera alle 21:30. Finalmente scopriremo tutta la verità sull’attentatore seriale Polibomber le cui malefatte costituiscono il giallo di stagione di Blanca 2. Ci sarà spazio per il romanticismo e, ahinoi, anche per un pizzico di tristezza, vista la straziante conclusione della puntata 5.

Blanca 2: Dove eravamo rimasti?

Nella puntata numero 5 di Blanca 2 la consulente della polizia del commissariato San Teodoro di Genova ha dovuto risolvere, insieme a Liguori, il caso di un bambino adottato da una coppia mista (lui libanese e lei italiana) che è stato rapito dopo aver ritrovato il suo vero padre, scambiato per un senzatetto. Nel frattempo Polibomber ha ottenuto da Elena il numero di cellulare di Blanca e ha fatto in modo che il capo della Digos la coinvolgesse nuovamente nell’indagine. Intanto Sebastiano, che è tornato in libertà, ha deciso di non prendere i farmaci con cui dovrebbe combattere il suo disagio mentale e ha continuato a ronzare intorno a Blanca. Quanto a Liguori, ha chiuso la relazione con Veronica. E se Lucia ha recuperato il brutto voto in ginnastica partecipando a una partita di pallavolo, Polibomber ha chiamato Blanca dall'alto di un palazzo di fronte a casa di lei, Sebastiano ha scoperto la posizione del criminale e lo ha raggiunto per fermarlo. Ma Polibomber lo ha spinto giù dal palazzo e Sebastiano è morto.

Blanca 2: Anticipazioni dell’ultima puntata o finale di stagione

La sesta e ultima puntata di Blanca 2 si intitola, giustamente La Bomba, innanzitutto perché Polibomber, nonostante il sacrificio di Sebastiano, è ancora a piede libero e sempre più deciso a colpire. Per Blanca, a questo punto, catturarlo diventa un'ossessione, una questione di vita o di morte, una vera e propria lotta contro il tempo dal ritmo sempre più frenetico. Che sia sola o insieme al collega Liguori, Blanca dovrà decidere chi vuole essere davvero e si vedrà costretta a compiere scelte che potrebbero cambiare la vita sia a lei che ai suoi cari.

Sappiamo benissimo che nelle Anticipazioni ci siamo tenuti sul vago, ma volete davvero sapere che cosa succederà a Blanca, Linneo, Liguori, Lucia, Elena e agli personaggi della fiction? Sappiate che abbiamo cercato di non guastarvi la sorpresa. Possiamo soltanto dire, quindi, che la tensione sarà alta che più alta non si può. Non perdete l'ultimo appuntamento con la seconda stagione di Blanca, in cui recitano, oltre a Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno, Enzo Paci, Pierpaolo Spollon, Sara Ciocca, Stefano Dionisi, Michela Cescon.