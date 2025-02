Belcanto: Questa Sera su Rai1 arriva la Prima Puntata della Fiction, in lirica, con Vittoria Puccini e Carmine Recano

Anticipazioni TV

L’attesa è finita e questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 21.30 su Rai1, arriva Belcanto. La nuova Fiction con Vittoria Puccini e Carmine Recano è una favola lirica, dove si intrecciano passioni, desideri ma anche voglia di libertà e rivincita. Non si tratta di una serie TV in costume come le altre ma una vera e propria scoperta di un mondo, quello dell’Italia di metà Ottocento in rivolta e in Risorgimento, che strizza l’occhio all’età contemporanea, anch’essa bisognosa di rivincita. Vediamo insieme cosa vedremo stasera, nella prima puntata composta da due episodi, ma scopriamo anche fin dove ci porterà questo racconto in musica.

Belcanto: da stasera su Rai1 si canta la lirica

Belcanto è la serie TV evento che tanto aspettavamo. Dopo Il Conte di Montecristo, che ci ha fatto compagnia alla fine delle vacanze di Natale 2024, arriva un’altra fiction in costume, molto diversa dalla precedente e desiderosa di farci conoscere un mondo, quello dell’Italia del Risorgimento, non tanto dissimile da quello attuale. Vittoria Puccini interpreta Maria, una donna coraggiosa e indomita, che nasconde un segreto del suo passato. Accanto a lei ci sono le sue figlie Antonia e Carolina, tanto diverse tra loro quanto unite – anche con la madre – da un unico destino: la musica.

Maria ha scommesso tutto sul talento – e la bellezza eterea – di Antonia, a cui ha insegnato tutto quello che sa sulla musica lirica, anzi sul Belcanto, e spera che la fortuna le porti finalmente a Milano per cominciare una nuova vita lontano dal suo violento marito, un saltimbanco dispotico e violento, pronto a tutto per tarpare le ali alle donne della sua famiglia. Maria vuole in realtà ritornare a Milano da dove, in passato, è dovuta scappare. Nessuno conosce la verità su di lei nemmeno le sue bambine, soprattutto non Carolina, che con la sua mamma fatica a costruire un rapporto.

Il loro sogno di arrivare a Milano si realizza ma non come lo avevano immaginato. Maria, Antonia e Carolina fanno la conoscenza di Domenico, proprietario di una locanda e contrabbandiere degli italiani in rivolta contro gli austriaci. La loro vita prende una piega inaspettata soprattutto perché il talento non sembra appartenere solo alla giovane Antonia ma anche alla ribelle e poco istruita Carolina, la cui voce – dono naturale – incanta presto qualcuno di molto importante.

Questo racconto famigliare – che porta con sé un grande segreto anzi una vergogna - si rivela un espediente per raccontare un mondo che sta cambiando, che vuole cambiare e che vuole essere libero. Così come in Italia si sta preparando una battaglia per liberarsi dell’invasore e per autodeterminarsi, anche in tutti i personaggi che animano questa favola lirica nasce il desiderio di affermare se stessi, di combattere per la propria indipendenza emotiva e di dichiararsi finalmente liberi. Tutto questo racconto viene accompagnato dal belcanto, una tecnica di virtuosismo canoro con cui è possibile esprimere il proprio Io interiore ma anche la tecnica con cui le grandi liriche di Puccini, Rossini e Verdi hanno incantato e incantano il nostro Paese affidando alle donne il compito principale ovvero quello di cambiare e salvare il mondo.

Ma facciamoci svelare qualcosa in più sulla Fiction dai suoi protagonisti Vittoria Puccini e Carmine Recano, accompagnati – nella nostra video intervista che vedrete qui sotto – dal suo regista Carmine Elia.

Belcanto: ecco le Anticipazioni della prima puntata in onda questa sera su Canale5

Belcanto arriva stasera, lunedì 24 febbraio 2025, in prima serata su Rai1. Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi:

Nel primo episodio, intitolato La Regina della Notte, conosceremo Maria e le sue figlie, Carolina e Antonia. Le tre vivono a Napoli ed è il 1847. La loro vita non è felice; si guadagnano da vivere come truffatrici di strada, insieme al padre delle giovani e marito di Maria, Iginio Cuoio, un uomo violento e dispotico che non vuole che sua moglie e sua figlia Antonia seguano la strada del canto. Quando scopre del provino della sua primogenita, quello che potrebbe portarla a lasciare la famiglia e a calcare i palchi dei più prestigiosi teatri di Milano, riversa la sua collera sulla moglie e pure sulla ragazza e le punisce severamente. Carolina è però determinata ad aiutarle e si spinge a un gesto che non solo salverà la sorella e la madre ma rischierà di farle perdere per sempre Saverio, il suo grande amore.

Nel secondo episodio, intitolato Ave Maria, dopo un gesto molto coraggioso di Carolina, lei, Antonia e Maria riescono a scappare e durante il loro lungo viaggio verso Milano, ottengono un passaggio da Domenico Bernasca, proprietario della locanda milanese, La Mano di Ferro. Una volta arrivate in città scoprono che il loro ritardo ha causato la perdita del ruolo che Antonia aveva ottenuto al provino a Napoli e sono costrette a chiedere aiuto a Domenico, da cui ottengono ospitalità e vitto in cambio del loro lavoro alla locanda. Maria si mette subito in moto per cercare aiuto per Antonia e si scopre che la donna conosce molto bene Milano e sa a chi a chiedere sostegno. Per ottenere un’opportunità da parte del maestro di Canto Crescenzi si rivolge a una sua vecchia conoscenza, il tenore Giacomo Lotti. Intanto Carolina vuole mettersi in contatto con Saverio e chiede allo scrivano – e intellettuale – Enrico De Marchi, per farsi scrivere una lettera e invitarla al suo amato. Durante le sue “passeggiate” per le strade della città, per procurarsi qualche soldo, inizia a cantare, dimostrando di avere un talento naturale che nemmeno la sorella possiede.

Belcanto va in onda in prima serata su Rai1.