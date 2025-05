Beautiful: Valeria Marini guest star delle puntate girate a Capri. Assisterà al ritorno di fiamma tra Ridge e Brooke?

Anticipazioni TV

Valeria Marini guest star delle "puntate campane" di Beautiful. Ecco cosa sta succedendo a Napoli e Capri, set dei nuovi episodi della Soap Opera Americana, in cui Ridge e Brooke potrebbero tornare insieme!

Cominciano a trapelare le prime notizie e le prime immagini delle “puntate campane” di Beautiful. Siamo molto curiosi di sapere quali saranno le trame ufficiali degli episodi italiani della Soap che vedranno – come già successo a Roma – la presenza di alcune guest star nostrane. Tra queste ci sarà Valeria Marini che, con i suoi “baci stellari” potrebbe essere protagonista del ritorno di fiamma tra Brooke e Ridge. Vediamo nel dettaglio cosa sappiamo.

Beautiful: Valeria Marini guest star delle “puntate campane” della Soap

Beautiful è tornato in Italia, stavolta a Napoli e Capri, per girare alcune delle sue puntate che vedremo prossimamente sulla CBS e in Italia, su Canale5, nel 2026. Come già successo con Roma, anche in Campania ci saranno alcune guest star nostrane, che parteciperanno agli episodi con alcune battute. Tra questi c’è Valeria Marina che nella puntata di Pomeriggio 5 del 29 maggio 2025, ha rivelato la sua presenza sul set nei panni di se stessa. La showgirl ha poi postato, nella giornata di ieri (30 maggio 2025), un video sui suoi social, raccontando della bellissima esperienza passata a Capri, in compagnia di Katherine Kelly Lang, John McCook, Thorsten Kaye e Jack Wagner, alias Brooke, Eric, Ridge e Nick Marone.

La Marini non sarà l’unica guest star presente in questi episodi. Tornerà Ginevra Lamborghini, apparsa anche durante la trasferta romana della Soap.

Beautiful: quando vedremo le “puntate campane” della Soap e chi c’è a Napoli e Capri?

Prima di fare qualche ipotesi su quali saranno le trame campane di Beautiful, vi riveliamo quando potremo vedere su Canale5 questi episodi speciali. Dovremo purtroppo aspettare un po’ più di un anno. Arriveranno sicuramente nel 2026 anche se attualmente non abbiamo certezza del mese; presupponiamo che saranno i mesi autunnali o addirittura invernali. È probabile anche che queste storyline saranno un intermezzo importante, che porterà a grandi novità a casa Forrester. Del resto è previsto il ritorno di Nick Marone, che ancora non è chiaro se ritroverà la sua Brooke in Italia o se partirà con lei dopo essersi riuniti a Los Angeles. Quel che è certo è che non tutto il cast principale della Soap è in Italia. Sono arrivati solo Ridge, Brooke, Eric e Nick ed è quindi sicuro che si tratterà di una storia dedicata a loro.

Ecco le nostre ipotesi sulle trame campane di Beautiful

La presenza di Brooke, Eric e Ridge in Italia potrebbe essere spiegata dal lancio di una nuova collezione della Forrester Creations, con la Logan protagonista. Vi abbiamo già anticipato della vendetta di Brooke e della sua memorabile sfilata, che ha incantato tutti quanti e ha lasciato senza parole pure Ridge. Eric le ha dato una mano e si è dichiarato completamente suo alleato, a discapito della povera Taylor, che non sembra godere di un nutrito gruppo di fan. Il successo della sfilata, che ha riportato in auge un abito che Brooke indossò in Italia, probabilmente spingerà la maison a tornare nel Bel Paese e a cercare di nuovo il successo di Roma, ottenuto grazie a Hope e Thomas ma ovviamente utile per tutta l’azienda.

Brooke e Ridge partiranno per questa nuova avventura e con loro ci sarà Eric, che non vorrà perdere l’occasione di spingere suo figlio nelle braccia della Logan. Ed è possibile che tra la coppia d’oro della Soap possa riaccendersi la fiamma della passione. I due sono stati avvistati abbracciati su una barca al largo di Capri. Non è detto che sia un momento di intimità, potrebbe essere uno semplice shooting fotografico di Ridge e Brooke ma l’attesa e la tensione sono tante. Succederà qualcosa, ne siamo sicuri, che sia un bacio innocente o che sia anche solo uno sguardo fugace e languido ma in Italia le coppie scoppiate di Beautiful si ricompongono sempre e accade ogni volta l’impensabile e il magico. Siamo quindi propensi a pensare che succederà anche stavolta e vi terremo aggiornati.

Resta da chiarire la presenza di Marone! Che ci fa in Italia? È di passaggio per svolgere il suo servizio navale oppure sarà stato prima a Los Angeles e avrà seguito la Logan per riconquistarla? Qualunque sia la risposta siamo davvero contenti di rivedere Nick!

