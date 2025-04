Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke si vendica di Taylor e incanta Ridge!

Anticipazioni TV

Nelle puntate americane di Beautiful Brooke si è vendicata di Taylor, incantando Ridge e prendendosi una rivincita con i fiocchi. Scopriamo insieme cosa è successo negli episodi della Soap, presto in arrivo su Canale5.

Brooke è tornata in pista anzi in passerella e ha messo a segno una vendetta con i fiocchi. Nelle puntate americane di Beautiful la Logan ha voluto prendersi una rivincita contro Taylor e ad aiutarla ci ha pensato Eric, che ha organizzato una sorpresa per suo figlio Ridge, affinché decida di tornare accanto alla donna del suo destino. Il Forrester senior e la sua protetta hanno lasciato la Hayes di stucco, impotente davanti alla vittoria della sua acerrima nemica, di cui non riesce a liberarsi nonostante tutti i suoi sforzi. Ma vediamo insieme cosa è successo negli episodi della Soap, che vedremo molto presto in onda su Canale5.

Beautiful Anticipazioni Americane: Brooke non molla la presa

Brooke non vuole rinunciare a Ridge ed è persino disposta a perdonarlo per essere corso da Taylor senza nemmeno prima chiarire con lei. È una prassi piuttosto comune che il Forrester corra tra le braccia dell’altra sua moglie quando comincia ad avere problemi con l’attuale compagna ed è anche piuttosto comune il fatto che sia Brooke che la Hayes combattano tra loro per riconquistare lo stilista. Nelle puntate americane di Beautiful attualmente in onda sulla CBS, le due rivali di sempre si sono ritrovate di nuovo l’una contro l’altra e stavolta sembra che la vittoria abbia sorriso alla Logan, che si è presa una rivincita con i fiocchi contro la madre di Steffy. E questo è avvenuto durante la prima sfilata post era Carter, quella che ha sancito il ritorno di Ridge ed Eric alla guida della Forrester Creations e ha mostrato per la prima volta ufficialmente, la collezioni di gioielli di Ivy ed Electra. Ma cosa è successo?

Beautiful Anticipazioni: Eric prepara una sorpresa per far tornare Ridge da Brooke

Brooke ha promesso di riconquistare Ridge, che attualmente fa coppia fissa con Taylor dopo aver lasciato la Logan e averla accusata di essersi schierata a favore di Carter e Hope. La bionda, come abbiamo detto, non ha gettato la spugna ma non è ancora riuscita a fare breccia nel cuore dell’ex compagno. In suo aiuto è corso un insperato salvatore. Eric ha rimproverato suo figlio per aver lasciato Brooke e ha rivelato alla donna di essere ancora dalla sua parte e di volere lei accanto a Ridge. Il Forrester senior, per quanto stimi Taylor, non crede che la Hayes sia la donna adatta al suo rampollo e crede fermamente che la persona che debba stargli vicino sia Brooke Logan, legata a lui dal filo del destino.

Eric ha escogitato un modo per far capire a Ridge che sta sbagliando e ha organizzato una sorpresa per la sfilata ispirato dalla visione di una vecchia fotografia di Brooke in abito da sposa a Portofino.

Beautiful: Brooke lascia Ridge senza parole. Taylor è sotto shock!

Brooke ha avuto qualche problema prima di riuscire a realizzare l’idea anzi il piano di Eric. La Logan ha tentato di cacciare la Hayes dal dietro le quinte della sfilata ma purtroppo non solo non è riuscita nel suo intento ma ha finito per essere rinchiusa nella stessa stanza con lei. Ha quindi dovuto aspettare un po’ di tempo per prendersi la vendetta che desiderava da tempo contro di lei. Dopo essersi liberata della sgradita compagnia della sua rivale, ha raggiunto Eric che – raggiante – l’ha aiutata a indossare l’abito da sposa che nel 2002 l’aveva accompagnata nel suo matrimonio con Ridge a Portofino e che l’aveva vista protagonista di un arrivo da sogno al molo (dove l’aspettava il suo innamorato), accompagnata da una splendida barca.

Eric ha pensato a tutto nei minimi dettagli, convinto di far breccia nel cuore di suo figlio e fargli capire gli errori che sta commettendo. E in effetti il Forrester senior ha fatto centro. Ridge è rimasto sconvolto nel vedere Brooke vestita da sposa, in tutta la sua bellezza, e si è lasciato trasportare dagli eventi tanto da salire sulla passerella accanto alla bionda, davanti agli occhi sconvolti e delusi di Taylor dietro le quinte. La Hayes ha osservato il tutto senza poter fare nulla e senza riuscire a porci alcun rimedio. Al suo fianco un altrettanto sconvolta Steffy, che sicuramente entrerà in azione per aiutare la sua mamma, più che mai furiosa e probabilmente pronta a prendersi la sua vendetta.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.