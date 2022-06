Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita Un Altro Domani e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2022.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 6 giugno 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.45, alla Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; alle 14.45, sempre in Spagna, viaggeremo nel tempo con le storie di Julia e Carmen mentre per l'ultima tappa, andremo in Turchia, a Korludag, che raggiungeremo alle 16.05 e saremo in compagnia di Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 giugno 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 giugno 2022 - mentre il povero Liam si trova a fare i conti con il disgraziato incidente che ha ucciso Vinny e rischia di rovinargli la vita per sempre, Hope, ormai buona amica di Finn, chiede consiglio al dottore sul come riuscire a superare il tradimento del compagno. In realtà la Logan è già sulla buona strada, lei e Liam si sono molto riavvicinati, c'è stato un bacio e Hope è pronta anche a preparare per lui una cena romantica in cui potranno brindare alla ritrovata serenità. Purtroppo la poverina rimarrà molto delusa, Liam infatti all'ultimo minuto disdirà l'appuntamento. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 6 giugno 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 6 giugno 2022 - solo diverse ore dall'inaspettata "fuga" di casa, Ramon tornerà indietro per comunicare a Lolita di essere stanco e di preferire la convivenza con l'amico Felipe. Prese le sue cose dunque, si trasferirà proprio a casa dell'Alvarez Hermoso. Purtroppo, giunto li scoprirà di un terribile incidente capitato all'amico. Rimasto ormai da solo e in pessime condizioni fisiche e mentali infatti, l'avvocato è caduto per terra e si è ferito con dei vetri. Felipe si riprende piano piano dalla brutta caduta, ma la convivenza con Ramon invece non pare migliorare. La situazione non potrebbe andare peggio: i due litigano in continuazione e soprattutto, con la mente offuscata dal dolore, sono ormai incapaci di badare a se stessi. Qui la trama completa di Una Vita.

Un Altro Domani: le Trame della puntata in onda oggi 6 giugno 2022

Nella puntata di Un Altro Domani di oggi - 6 giugno 2022 - la nuova soap Un altro domani è un viaggio appassionato su un doppio fronte temporale; racconta infatti in parallelo le vicende di una nonna e di una nipote, vicende capaci di intrecciarsi al di là di spazio e tempo. Da una parte quindi c'è la giovane Julia, una ragazza di città con una vita organizzata al millimetro, un ottimo lavoro e un fidanzato perfetto con cui è sul punto di sposarsi. Ma qualche giorno prima del matrimonio riceve una notizia sconvolgente che la porta ad allontanarsi dalla sua casa e dalle sua routine per trasferirsi in un piccolo paese vicino Madrid, nella vecchia casa di Carmen, una donna con la quale ha un legame molto speciale che cambierà la sua vita per sempre. Qui la trama completa di Un Altro Domani.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accadrà nella puntata in onda oggi 6 giugno 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 6 giugno 2022 - Cesur, consapevole di non avere più prove per far incarcerare Riza, è determinato ad eliminarlo fisicamente. Nel momento in cui informa l'ex moglie - nonché futura moglie - delle sue reali intenzioni, la Korludag va nel panico. L'imprenditrice ha appena accettato la sua proposta di matrimonio, e gli ha da poco confessato di non aver abortito: porta ancora in grembo suo figlio. Suhan era quindi convinta che, presto, lei e l'amato avrebbero messo su la famiglia che ha sempre sognato, ma, nel caso in cui l'Alemdaroglu insistesse con la sua vendetta, allora dovrebbe rinunciarvi definitivamente. Mentre la Korludag supplica il ragazzo di ripensarci, il fratello di Adalet, informato dallo spregevole proprietario terriero, si è nascosto. Tuttavia, Cesur sarà in grado di stanarlo... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

