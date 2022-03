Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 2 Marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Love is in the Air - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 Marzo 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 2 Marzo 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Eda e Serkan!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 Marzo 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 Marzo 2022 - un momento di grande suspance in casa Spencer, Liam è sul punto di confessare ma la voce di Steffy che lo prega di mantenere il segreto continua a risuonargli in testa. E' combattuto, ma la bilancia pende dal lato della verità. Basta un po' di coraggio. E così tira un sospiro, si da la carica e inizia a parlare, ma dopo poche stentate parole il telefono squilla. E' Steffy. La Forrester non ha intenzione di cedere, vuole a tutti i costi che Liam taccia, non vuole infatti che l'ex distrugga il suo grande momento di felicità. Per il momento il pericolo sembra scampato, Steffy è riuscita a guadagnare tempo utile per riuscire a persuaderlo... Qui la trama completa di Beautiful​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 febbraio al 5 marzo 2022

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 2 Marzo 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 2 Marzo 2022 - sono trascorsi giorni ormai da quando Lolita ha accettato di sottoporsi alla terapia sperimentale del dottor Ramon y Cajal. La poverina non nutre grandi speranze, al contrario di Antonito molto fiducioso. Nonostante lo specialista non abbia dato alcuna certezza, il Palacios attende con pazienza fino alla nuova visita. Anticipazioni riguardanti la puntata in onda rivelano che la sua tenacia verrà premiata, il medico infatti, confermerà l'efficacia del trattamento: Lolita è in via di guarigione e Antonito è felice e commosso! Qui la trama completa di Una Vita​.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 28 febbraio al 5 marzo 2021.

Love is in the Air: Ecco che cosa accade nella puntata di oggi 2 Marzo 2022

Nella puntata di Love is in the Air​ di oggi - 2 Marzo 2022 - un momento di grande suspance in casa Spencer, Liam è sul punto di confessare ma la voce di Steffy che lo prega di mantenere il segreto continua a risuonargli in testa. E' combattuto, ma la bilancia pende dal lato della verità. Basta un po' di coraggio. E così tira un sospiro, si da la carica e inizia a parlare, ma dopo poche stentate parole il telefono squilla. E' Steffy. La Forrester non ha intenzione di cedere, vuole a tutti i costi che Liam taccia, non vuole infatti che l'ex distrugga il suo grande momento di felicità. Per il momento il pericolo sembra scampato, Steffy è riuscita a guadagnare tempo utile per riuscire a persuaderlo... Qui la trama completa di Love is in the Air​.

Scopriamo le Anticipazioni di Love is in the Air dal 28 febbraio al 4 marzo 2021.