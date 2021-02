Beautiful Anticipazioni 23 febbraio 2021: Steffy contro Hope "Sei una bugiarda manipolatrice!"

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Beautiful del 23 febbraio 2021. Nell’episodio della soap in onda su Canale5, Steffy incolpa Hope di aver taciuto quando credeva di aver ucciso il fratello e di averlo manipolato per ottenere la custodia congiunta di Douglas.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 22 febbraio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.00 su Canale5, Steffy incolpa Hope di aver taciuto quando credeva di aver ucciso il fratello, ma anche di aver manipolato Thomas, per ottenere la custodia congiunta di Douglas.

Beautiful Anticipazioni: Liam accetta di trascorre il Ringraziamento con Thomas

Liam ha lasciato la Forrester, ha ristabilito un buon rapporto con Steffy e chiarito a Thomas di mantenere le distanze da lui e Hope, ma purtroppo non è certo che il Forrester abbia compreso a pieno il messaggio. Lo Spencer è convinto che Thomas abbia ancora un ascendente su Hope e continui ad usare Douglas, ora figlio a tutti gli effetti della ragazza, per manipolarla a suo piacimento. E' dunque con questa grande ansia e tensione che il ragazzo si è apprestato a trascorrere il Ringraziamento...

Beautiful Anticipazioni: Steffy affronta Hope

Liam è riuscito a non cedere alle provocazioni del suo nemico, ma vi assicuriamo, è stato davvero complicato. Ad avvicinare tutti per fortuna ci hanno pensato i più piccoli, Douglas e le cuginette hanno donato la sperata serenità alla giornata, almeno finché Steffy non è esplosa. Se lo Spencer infatti, è riuscito a trattenersi, Steffy non è stata in grado di fare altrettanto: la ragazza è furiosa con la sorellastra e la accusa di essersi approfittata del fratello per ottenere l'adozione di suo nipote.

Steffy accusa Hope: "Sei una manipolatrice". Nella Puntata di Beautiful del 22 febbraio 2021

Steffy rinfaccia apertamente a Hope di aver taciuto il presunto omicidio del fratello e di averlo manipolato affinché concedesse l'adozione di Douglas. Hope si trova a fronteggiare da sola le accuse di Steffy, Liam non la pensa come la Forrester, ma non si sente di contraddirla, del resto Hope ha tenuto nascosto anche a lui l'incidente con Thomas. Steffy c'è stata per Liam in questo difficile periodo e lo Spencer sa che in fondo sono dalla stessa parte: per entrambi, l'unica cosa importante, è il bene dei bambini

Scopriamo le Anticipazioni di Beautiful dal 22 al 28 febbraio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.