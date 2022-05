Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 18 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 18 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 maggio 2022 - inutile dirlo, Hope è felicissima di come sono andate a finire le cose e spera che Liam lo sia quanto lei. Nonostante il suo animo sensibile la spinga ad usare una certa cautela nel rivelare al marito la verità sulla paternità de bambino di Steffy, in cuor suo Hope spera che Liam non mostri alcuna delusione. Attendiamo dunque di scoprire la reazione dello Spencer... Riuscirà a compiacere la moglie tanto da guadagnarsi finalmente il perdono? Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 18 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 18 maggio 2022 - ostinazione, coraggio e onestà intellettuale di Antonito verranno però presto premiati. proprio nel momento più difficile della sua carriera, il Palacios riceverà un'offerta davvero unica, un grande privilegio, la possibilità di una carica ministeriale. Sarà lo stesso presidente del governo, Don Eduardo Dato, a chiedere ad Antonito di diventare ministro del lavoro! Il Palacios, onorato e felice, correrà ad informare la famiglia, premurandosi ovviamente che tutti mantengano il segreto fino a che la decisione non sarà ufficiale. Ma Carmen e Lolita, trasgrediranno la promessa fatta, raccontando dell'incontro a Bellita e Rosina. Sarà a causa di questa fuga di notizie che Antonito si troverà presto di nuovo nel mirino, nella Puntata in onda infatti, vedremo Leonardo, vestito da fattorino, consegnargli un pacco dal contenuto misterioso... Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 18 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 18 maggio 2022 - Sirin piange per Salih: la giovane ha perduto suo padre, il quale, tra l'altro, è stato brutalmente assassinato. La moglie di Kemal ha una sua teoria: a farlo fuori è stato Riza. Sirin era a conoscenza del fatto che tra i due non corresse buon sangue, dato che l'uomo teneva Salih sotto scacco, essendo in possesso di una prova compromettente contro di lui. La ragazza, allora, confida i suoi sospetti a Suhan, che la spinge a richiedere un colloquio con il procuratore. La sua testimonianza, pensa l'imprenditrice, potrebbe risultare fondamentale per far cadere tutte le accuse che pendono sulla testa dell'Alemdaroglu! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

