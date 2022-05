Brave and Beautiful Anticipazioni 18 maggio 2022: Sirin sa chi ha ucciso suo padre...

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Brave and Beautiful in onda mercoledì 18 maggio 2022 su Canale 5 rivelano che la migliore amica della Korludag è convinta di sapere chi abbia le mani sporche del sangue del padre...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Brave and Beautiful, scopriamo che, nella puntata in onda il 18 maggio 2022, alle 16.45, Sirin confida a Suhan di essere sicura che ad uccidere Salih sia stato Riza! Intanto, Turan, grazie all'aiuto di Cahide, rapisce Zafer...

Brave and Beautiful Anticipazioni: Riza sbatte al tappeto Tahsin e Cesur!

Chi ha ucciso Salih? Nessuno, a parte Riza, sa che ad aver esploso il colpo che ha ferito a morte l'uomo è stato Tahsin. Adesso, il fratello di Adalet tiene in pugno il cognato, perché lo ha filmato mentre era impegnato nella colluttazione che ha preceduto lo sparo. Inoltre, l'ex galeotto ha persino incastrato Cesur, mettendo il cadavere dell'uomo nel furgone del ragazzo e facendo una soffiata alla polizia...

Sirin sospetta di Riza, nelle Anticipazioni del 18 maggio 2022 di Brave and Beautiful

Sirin piange per Salih: la giovane ha perduto suo padre, il quale, tra l'altro, è stato brutalmente assassinato. La moglie di Kemal ha una sua teoria: a farlo fuori è stato Riza. Sirin era a conoscenza del fatto che tra i due non corresse buon sangue, dato che l'uomo teneva Salih sotto scacco, essendo in possesso di una prova compromettente contro di lui. La ragazza, allora, confida i suoi sospetti a Suhan, che la spinge a richiedere un colloquio con il procuratore. La sua testimonianza, pensa l'imprenditrice, potrebbe risultare fondamentale per far cadere tutte le accuse che pendono sulla testa dell'Alemdaroglu!

Brave and Beautiful Anticipazioni: Turan sequestra Zafer... grazie a Cahide!

Cahide ha preso accordi con Turan affinché rapisse Zafer. Il losco individuo in questione è il padre del bambino, ossia l'ex compagno di Hulya, ed è fermamente convinto che stare con il piccolo gli spetti di diritto. La moglie di Korhan, evidentemente incapace di tenersi a debita distanza dai guai, lo ha aiutato... ed ora Turan è riuscito a sequestrare Zafer!

