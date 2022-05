Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 16 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 16 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 16 maggio 2022 - Steffy ascolta Finn incredula, la fortuna sembra finalmente sorriderle. Anche lei è sollevata e ha tanti motivi per essere felice: suo fratello Thomas ha dato prova di grande lealtà e lucidità; Liam e Hope non saranno costretti a vivere all'ombra di un "errore"; Lei e Finn potranno crescere insieme questo bambino, frutto di una amore pulito, vero e sincero. Ma le emozioni non sono finite per Steffy, Finn le ha già promesso di restarle accanto per tutta la vita ma ora vuole renderlo ufficiale. Il dottore, anello alla mano, si inginocchia di fronte alla Forrester e le chiede di diventare sua moglie! Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 16 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 16 maggio 2022 - tramortito da un colpo in testa, Marcos si risveglierà solo al ritorno di Soledad. La scoperta sarà davvero triste e sconvolgente: gli Olmedo hanno completamente ripulito la cassaforte. Ma non sarà questa la peggiore delle notizie, nel giro di poche ore dal furto, Marcos riceverà una preoccupante telefonata dal convento. Suor Sagrario lo informerà di una fuga improvvisa di Anabel e del rientro della ragazza in convento accompagnata da un uomo! Si tratta forse di Aurelio? Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 16 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 16 maggio 2022 - Tahsin, determinato ad andare alla polizia per denunciarlo per aver preso parte all'assassinio di Fugen, si vede puntare l'arma contro dal suo braccio destro, il quale è altrettanto determinato a non finire dietro le sbarre. I due, allora, cominciano a lottare e, alla fine, parte un colpo: Salih è a terra, in una pozza di sangue. Ben presto, la famiglia Korludag riceve la notizia della morte del padre di Sirin, e ad uno ad uno tutti i componenti vengono interrogati, ma nessuno viene a sapere che è stato lo spietato proprietario terriero ad ucciderlo! Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

