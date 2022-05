Beautiful, Una Vita, Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 11 maggio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 maggio 2022.

Le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Brave and Beautiful che andranno in onda oggi, 11 maggio 2022, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.40, presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10, ci sposteremo in Spagna, a Calle Acacias; l'ultima tappa, invece, sarà la Turchia, che raggiungeremo alle 16.35 per incontrare Suhan e Cesur!

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 maggio 2022 - mentre Thomas sta tentando in tutti i modi di portare a galla la verità continuando ad insistere con Vinny affinché chiarisca la sua ambigua posizione, Steffy inizia a maturare un pensiero: Finn le è rimasto accanto, promettendole di aiutarla a crescere questo bambino come fosse figlio suo, ma Steffy teme di avergli rovinato la vita e per questo preferisce troncare la relazione e allontanarsi per sempre da Los Angeles. In una conversazione con Ridge, Steffy confesserà al padre di questo suo sofferto ma necessario progetto. Qui la trama completa di Beautiful.

Una Vita: Le Anticipazioni dell'episodio di oggi 11 maggio 2022

Nella puntata di Una Vita di oggi - 11 maggio 2022 - Mendez sta collaborando anche ad un altro caso, l'ispettore allertato da Josè sta portando avanti un'indagine ufficiosa sul nipote dei Dominguez, Ignacio. Il ragazzo è stato avvistato mentre confabulava con un losco individuo, un certo Florencio. La frequentazione non ha fatto che aumentare i sospetti di Josè, già in ansia per la condotta troppo spesso disdicevole del giovane. Spinto dal timore che Ignacio sia nuovamente finito nei guai, il marito di Bellita si è rivolto all'ispettore col quale ha concordato di seguirlo. Quando però Mendez non si presenta all'appuntamento, Josè decide di mettersi sulle tracce del ragazzo per conto suo! Qui la trama completa di Una Vita.

Brave and Beautiful: Ecco che cosa accade nella puntata in onda oggi 11 maggio 2022

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi - 11 maggio 2022 - Cahide, terrorizzata dalla presenza di Hulya alla tenuta Korludag, si è rivolta a Korhan, come un'anima in pena. La donna, infatti, ha supplicato l'ex marito di accoglierla nella sua dimora, permettendole così di sentirsi finalmente al sicuro. Benché il Korludag junior, dopo essere entrato a conoscenza del terribile inganno di Cahide, non voglia più saperne di lei, alla fine accetta di ospitarla. Cahide, allora, crede di avere finalmente un'occasione concreta di poter ricucire il rapporto con l'amato, ma si sbaglia... Qui la trama completa di Brave and The Beautiful.

