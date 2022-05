Beautiful Anticipazioni 11 maggio 2022: Steffy lascia Finn e vola a Parigi!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 11 maggio su Canale 5. Le Trame dell'episodio ci rivelano che Steffy confesserà a suo padre Ridge di aver intenzione, per il bene di Finn, di chiudere la relazione e allontanarsi da Los Angeles.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Beautiful per la puntata del 11 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dei due episodi in onda a partire dalle 13.50 su Canale5: Steffy confessa a Ridge che lascerà Finn perché non ritiene giusto che lui soffra per lei, e decide anche che si trasferirà a Parigi.

Beautiful Anticipazioni: Mentre Thomas cerca risposte, Steffy vive un profondo tormento

Thomas ha messo sotto torchio Vinny convinto che l'amico fosse responsabile di una manomissione del test del Dna, quello effettuato da Liam e Finn e che ha riconosciuto la paternità del bambino di Steffy proprio allo Spencer. Purtroppo, le risposte sperate non sono arrivate e Steffy, ignara di tutto, ha continuato a vivere giorni di tormento. Sia Finn che Hope hanno accettato di perdonare i rispettivi compagni e di collaborare affinché il bambino in arrivo possa vivere un clima sereno in una famiglia unita, eppure Steffy proprio non riesce a perdonarsi!

Beautiful Anticipazioni: Liam e Steffy sentono il peso della colpa

La situazione per Liam e Steffy non è certo semplice, i due si troveranno presto a fare da genitori ad un bimbo nato fuori dai rispettivi rapporti ufficiali. Ma non è tanto la paura dell'impegno necessario affinchè tutto funzioni a spaventarli, quanto la possibilità che questa nuova forzata condivisione possa portare Hope e Finn ad allontanarsi. Sia lo Spencer che la Forrester sentono il peso della colpa per aver ferito e deluso le persone che amano...

Steffy confessa a Ridge di voler chiudere con Finn e trasferirsi a Parigi, nella Puntata di Beautiful dell'11 maggio 2022

Mentre Thomas sta tentando in tutti i modi di portare a galla la verità continuando ad insistere con Vinny affinché chiarisca la sua ambigua posizione, Steffy inizia a maturare un pensiero: Finn le è rimasto accanto, promettendole di aiutarla a crescere questo bambino come fosse figlio suo, ma Steffy teme di avergli rovinato la vita e per questo preferisce troncare la relazione e allontanarsi per sempre da Los Angeles. In una conversazione con Ridge, Steffy confesserà al padre di questo suo sofferto ma necessario progetto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 9 al 14 maggio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.