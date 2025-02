Beautiful, Tradimento e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle puntate di Beautiful, di Tradimento, che sostituisce Endless Love, e de La Promessa, in onda su Canale5 e Rete4 sabato 8 febbraio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi.

Vediamo le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap e le Fiction Mediaset nel daytime di Canale5 e nell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, di Tradimento e de La Promessa, che vanno in onda oggi, 8 febbraio 2025. Il nostro viaggio inizia alle ore 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 15.10, incontreremo l'integerrima Guzide, alle prese con i problemi della sua famiglia, che lei credeva perfetta e infine, alle 19.35, arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 8 febbraio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 8 febbraio 2025 - Spencer, cogliendo l’occasione di ritrovarsi faccia a faccia con la sua ex moglie, le domanderà di spiegargli una volta per tutte perché abbia ceduto all’attrazione per Thomas, nonostante quello che il ragazzo ha fatto alla loro famiglia. La Logan dovrà una volta per tutte rispondere a questa domanda, la cui risposta è rimasta a lungo in sospeso… almeno per suo marito. Intanto anche Steffy farà una confessione importante. Rivelerà a suo padre di essere ancora innamorata di suo marito e di sperare che tra loro le cose si sistemino una volta per tutte. La ragazza gli dirà anche di aver capito che Liam ha ancora interesse per lei ma gli confermerà di non avere alcuna intenzione di cedere alle sue lusinghe. Eric invece informerà suo figlio di voler tornare a disegnare. Il designer sente di non aver dato ancora tutto e prima di appendere definitivamente la matita al chiodo, vorrebbe realizzare una nuova collezione. Ridge lo gelerà dicendogli che non crede sia una buona idea. Qui la trama completa di Beautiful.

Tradimento: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2025

Nelle puntate di Tradimento di oggi - 8 febbraio 2025 - Tarik corre in ospedale da Guzide, lasciando Yesim sola e fuori di sé dalla rabbia. Tornata a casa, quest'ultima segue il consiglio di Burcu e fissa una costosa videochiamata con una medium. Nel mentre, Burcu riesce a rubare il mazzo di chiavi a Yesim per farne una copia. Per finire, Oltan chiede ad Ozan di lavorare per lui... Qui la trama completa di Tradimento.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 8 febbraio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 8 febbraio 2025 - la marchesina, dopo un diverbio con l’ex amante di Petra, arriverà a minacciare la mamma di rompere con lei ogni rapporto, se continuerà ad accettare la corte del nobile. Intanto Cruz, incurante della strana e pericolosa alchimia che si sta creando tra suo marito e Maria Antonia, deciderà di partecipare a una festa organizzata dai marchesi de Soto Blanco e di chiedere al sarto dell’amica di creare dei nuovi abiti. Alla tenuta, intanto, Don Ricardo vedrà Pia soffrire e si offrirà di starle accanto e di sostenerla. Teresa invierà alla tenuta una lettera per annunciare la sua partenza per gli Stati Uniti insieme alla sua signora. Salvador si sentirà in colpa e penserà che, al posto della giovane avrebbe potuto esserci la sua Maria. Qui la trama completa de La Promessa.

